होली पर पहनें ये पारंपरिक परिधान, स्टाइलिश दिखेंगी महिलाएं

होली का त्योहार रंगों का त्योहार है और इस मौके पर महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद करती हैं। पारंपरिक कपड़े न केवल सुंदर दिखते हैं, बल्कि आरामदायक भी होते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे फैशन टिप्स देंगे, जो आपकी होली को और भी खास बना देंगे। अपने पारंपरिक कपड़े को सही तरीके से चुनकर आप इस होली पर सबसे अलग और खास दिख सकती हैं।

#1 साड़ी का चुनाव करें साड़ी हमेशा से ही भारतीय महिलाओं की पहली पसंद रही है। होली के अवसर पर बनारसी साड़ी या जरी की कारीगरी वाली साड़ी चुनें। ये साड़ियां न केवल खूबसूरत दिखती हैं, बल्कि इनमें रंगों का मेल भी बहुत अच्छा लगता है। हल्के रंगों की साड़ियां जैसे गुलाबी, पीला या हरा चुनें ताकि चेहरे पर ताजगी बनी रहे। इसके साथ हल्के गहने पहनें ताकि आपका लुक पूरा हो सके।

#2 लहंगा चोली पहनें लहंगा चोली भी होली के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अगर आप कुछ नया आजमाना चाहती हैं तो लहंगा चोली पहनें। इसमें आप पारंपरिक और आधुनिकता का मेल देख सकते हैं। हल्के कपड़े वाले लहंगे चुनें ताकि आप पूरे दिन आरामदायक महसूस कर सकें। इसके साथ मेल खाती चोली और दुपट्टा लें ताकि आपका लुक पूरा हो सके।

Advertisement

#3 कुर्ती-प्लाजो का मेल अगर आप कुछ सरल और आरामदायक पहनना चाहती हैं तो कुर्ती-प्लाजो का मेल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें आप फ्लोरल प्रिंट वाली कुर्ती और प्लाजो पहन सकती हैं, जो आपको पारंपरिक लुक देगा। इसके साथ हल्के गहने और मेल खाते जूते पहनें ताकि आपका लुक पूरा हो सके। यह कपड़े न केवल सुंदर दिखते हैं बल्कि इनमें आपको पूरे दिन आरामदायक महसूस होगा।

Advertisement

#4 अनारकली सूट आजमाएं अनारकली सूट भी इस त्योहार के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह कपड़े आपको शाही अंदाज देते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। हल्के रंगों जैसे सफेद या क्रीम में अनारकली सूट चुनें, जिसमें थोड़ी सी कढ़ाई हो। इसके साथ मेल खाता दुपट्टा लें और हल्के गहने पहनें ताकि आपका लुक पूरा हो सके। यह कपड़े न केवल आपको आकर्षक बनाएंगे बल्कि इनमें आप पूरे दिन आरामदायक महसूस करेंगी।