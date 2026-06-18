नाश्ते में प्रोटीन चुनें या फाइबर? जानिए क्या है सही 

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प्रोटीन का महत्व

प्रोटीन हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और शरीर को ऊर्जा देती है। नाश्ते में प्रोटीन शामिल करने से दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरी रहती है। दही, दूध और सूखे मेवे जैसे खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इनका सेवन करने से आप लंबे समय तक भरे रहते हैं और अन्य खाने की इच्छा कम होती है, जिससे वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।