घर पर चॉकलेट बटर बनाने का तरीका

घर पर आसानी से बनाया जा सकता है चॉकलेट बटर, जानिए रेसिपी

लेखन अंजली 12:39 pm Jun 24, 202612:39 pm

क्या है खबर?

बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई चॉकलेट का दीवाना है। चॉकलेट से बने व्यंजन और मिठाई खाने में तो लाजवाब लगते ही हैं, साथ ही इसके कई सेहत से जुड़े फायदे भी हैं। ऐसे में क्यों न चॉकलेट बटर घर पर ही बनाई जाए, जो ब्रेड से लेकर स्नैक्स तक के साथ स्वादिष्ट लगे। आइए आज हम आपको चॉकलेट बटर बनाने का तरीका बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में घर पर बना सकते हैं।