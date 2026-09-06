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चीन के लोगों की बाल धोने की खास तकनीक, जो बालों को बनाएगी मुलायम और चमकदार
चीन के लोगों की बाल धोने की तकनीक

चीन के लोगों की बाल धोने की खास तकनीक, जो बालों को बनाएगी मुलायम और चमकदार

लेखन सयाली
Sep 06, 2026
10:47 am
क्या है खबर?

चीन के लोगों की बाल धोने की तकनीक एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें बालों को धोने के लिए 6 चरणों का पालन किया जाता है। यह तकनीक न केवल बालों को साफ करती है, बल्कि उन्हें मुलायम और चमकदार भी बनाती है। इस प्रक्रिया में शैंपू, कंडीशनर और सिर की मालिश शामिल होती है। आइए इस तकनीक के बारे में विस्तार से जानें और जानें कि यह कैसे आपके बालों को स्वस्थ और सुंदर बना सकती है।

#1

बालों को कंघी करें

पहले चरण में आपको अपने बालों को सुलझाना होगा, जिसे ड्राई ब्रशिंग कहा जाता है। इसके लिए बालों को हिस्सों में बाटें और हल्के हाथों से कंघी से उन्हें सुलझा लें।

चीनी तकनीक के अनुसार, दिनभर में जमा हुई गंदगी, जैसे कि मृत त्वचा, रूसी और उत्पादों के अवशेष को हटाने के लिए मुलायम ब्रिसल्स वाले ब्रश से सिर की त्वचा पर सावधानी से ड्राई ब्रशिंग करनी चाहिए।

इस दौरान बालों को ज्यादा खींचना नहीं होता है।

#2

गुनगुना पानी इस्तेमाल करें

दूसरे चरण में बालों को हल्के गर्म पानी से धोया जाता है। यह पानी बालों की गंदगी को हटाने और उन्हें नरम बनाने में मदद करता है। हल्के गर्म पानी का उपयोग करने से बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है और वे मजबूत बनते हैं।

यह प्रक्रिया बालों की सफाई के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बालों की गंदगी आसानी से निकल जाती है और बालों में मौजूद तेल भी आसानी से हटते हैं।

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#3

2 बार शैंपू इस्तेमाल करें

तीसरे चरण में बालों पर शैंपू लगाया जाता है। शैंपू को बालों की जड़ों पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश की जाती है। इससे बालों की गंदगी और तेल हटता है, जिससे वे साफ और ताजगी भरे महसूस होते हैं।

शैंपू का इस्तेमाल 2 बार करना चाहिए, ताकि सारी गंदगी, तेल और मृत त्वचा अच्छी तरह से साफ हो सके। शैंपू को जड़ों पर लगाएं और अच्छी तरह मालिश करते हुए उसे साफ करें।

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#4

हर्बल ट्रीटमेंट लगाएं

अब आता है चौथा चरण, जिसमें ज्यादातर लोग कंडीशनर लगाना पसंद करते हैं। हालांकि, चीन के लोग इसके बजाय खास तौर से चीन में बनाए गए हर्बल ट्रीटमेंट अपनाते हैं।

यहां सबसे ज्यादा जिनसेंग से बने हेयर मास्क आदि का इस्तेमाल किया जाता है, जो बालों को पोषण भी देता है। हे शो वू (एक पारंपरिक चीनी जड़ी-बूटी) और अदरक भी कई तरह के तेल, हेयर मास्क और शैंपू आदि में शामिल किए जाते हैं।

#5

स्टीम या झरने वाला ट्रीटमेंट लें

5वे चरण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी उत्पाद सिर की त्वचा और बालों में अच्छी तरह अवशोषित हुए हैं या नहीं। इसके लिए बालों को कुछ मिनट के लिए भाप या 'वॉटर हेलो' नाम के एशियन झरनों के संपर्क में लाया जाता है।

यहां की गर्मी और नमी से बालों के रोमछिद्र खुल जाते हैं, जिससे उत्पाद ज्यादा गहराई तक पहुंचते हैं। साथ ही इससे बाल ज्यादा नरम हो जाते हैं और उनमें लचीलापन बढ़ता है।

जानकारी

ठंडे पानी का उपयोग करें

सभी चरण पूरे होने के बाद अंत में बालों को ठंडे पानी से साफ किया जाता है। इससे उत्पादों के बचे हुए अवशेष हट जाते हैं और बाल मुलायम हो जाते हैं। इसकी मदद से बालों के रोमछिद्र बंद होते हैं और वे चमकदार बने रहते हैं।

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