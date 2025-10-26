नकली इलायची की पहचान कैसे करें? जानिए 5 आसान तरीके

इलायची का इस्तेमाल खाने से लेकर दांतों की सफाई तक कई तरह के कामों के लिए किया जाता है। आमतौर पर हरी इलायची का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाजार में सफेद और पीली इलायची भी मिलती है। हालांकि, इनकी कीमत असली हरी इलायची से अधिक होती है। ऐसे में अगर आप नकली इलायची खरीद लेते हैं तो इससे न केवल आपके पैसे बर्बाद होंगे, बल्कि सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

#1 इलायची की खुशबू से करें पहचान हरी इलायची में एक खास तरह की खुशबू होती है, जो मुंह को ताजगी देती है। इसके उलट सफेद और पीली इलायची में यह खुशबू नहीं होती है। अगर आप इलायची खरीदते समय इसे सूंघते हैं और इसमें खुशबू नहीं आती है तो समझ जाइए कि यह नकली है। इस तरह आप असली इलायची की पहचान कर सकते हैं।

#2 रंग पर दें ध्यान इलायची का रंग भी उसकी असली और नकली की पहचान बताता है। हरी इलायची प्राकृतिक होती है, जबकि सफेद और पीली इलायची को कृत्रिम रंग देकर बेचा जाता है। अगर आप असली हरी इलायची को काटेंगे तो इसका रंग हरा होगा, लेकिन अगर आप सफेद या पीली इलायची को काटेंगे तो इसके अंदर का रंग सफेद या पीला होगा। यह पहचान करने का एक सरल तरीका है।

#3 इलायची का आकार भी है महत्वपूर्ण असली और नकली इलायची का आकार अलग-अलग होता है। असली हरी इलायची का आकार बड़ा होता है, जबकि नकली का आकार छोटा होता है। अगर आप असली और नकली इलायची को एकसाथ रखकर उन पर पानी डालते हैं तो असली हरी इलायची में से पानी नहीं निकलता है, लेकिन नकली इलायची पर पानी डालने के बाद वह भिग जाती है। इस तरीके से आप असली इलायची की पहचान कर सकते हैं।

#4 हरी इलायची की गुणवत्ता जांचने का तरीका हरी इलायची की गुणवत्ता को परखने के लिए सबसे पहले एक हरी इलायची को मुंह में डालें और उसे चबाएं। अगर यह जल्दी चबाई जा रही है और इसका स्वाद अच्छा है तो यह असली है, लेकिन अगर यह जल्दी चबने में नहीं आ रही है तो यह नकली है। नकली इलायची में न तो खुशबू होती है और न ही यह मुंह में जल्दी चबाई जाती है। यह तरीका भी पहचान में मददगार है।