गर्मियों में घर को ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं ये सीलिंग फैन हैक्स

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सीलिंग फैन की गति कम करें

सीलिंग फैन की गति कम करने से भी घर को ठंडा रखने में मदद मिल सकती है। दरअसल, जब पंखा तेज चलेगा तो इससे आने वाली हवा भी तेज होगी, जो आपको गर्म लगेगी। अगर आप सीलिंग फैन की गति कम रखेंगे तो इससे आने वाली हवा ठंडी लगेगी, जिससे आपको ठंडक महसूस होगी। इसके अतिरिक्त सीलिंग फैन की गति कम रखने से बिजली की खपत भी कम होती है, जिससे बिजली का बिल भी कम आएगा।