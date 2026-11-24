ठंड के कारण नहीं कर पाते हैं एक्सरसाइज? सूर्य नमस्कार को बनाएं अपनी सुबह की दिनचर्या
क्या है खबर?
सूर्य नमस्कार एक योगासन है, जो शरीर और मन को तरोताजा रखने में मदद करता है। यह आसन विशेष रूप से सर्दियों में बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि ठंड के कारण कई लोग सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने से कतराते हैं। सूर्य नमस्कार न केवल शरीर को गर्म करता है, बल्कि इसमें कई स्वास्थ्य लाभ भी शामिल हैं। आइए इसके अभ्यास से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानते हैं।
#1
सूर्य नमस्कार के लाभ
सूर्य नमस्कार में 12 अलग-अलग आसनों का समावेश होता है, जो पूरे शरीर को सक्रिय करते हैं। यह आसन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, लचीलापन बढ़ाता है और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है।
इसके अलावा यह मानसिक शांति भी प्रदान करता है। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने से शरीर में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होती है।
यह आसन तनाव को कम करने में भी मदद करता है।
#2
सही समय पर करें अभ्यास
सर्दियों में सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने का सही समय सुबह का है।
जब सूरज की पहली किरणें आपके चेहरे पर पड़ती हैं, तब यह आसन करना सबसे अच्छा होता है। इससे न केवल आपका शरीर गर्म होता है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है।
इसके अलावा यह आपके दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाता है और ऊर्जा से भरपूर महसूस कराता है।
#3
सही तरीका अपनाएं
सूर्य नमस्कार को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है ताकि आपको अधिकतम लाभ मिल सके।
इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें, फिर धीरे-धीरे झुकते हुए हाथों को जमीन पर रखें और एक पैर को पीछे ले जाएं।
इसके बाद दूसरे पैर को भी पीछे ले जाकर पूरी तरह से फैलाएं। इसी क्रम में सभी आसनों को पूरा करें और अंत में नमस्कार मुद्रा में वापस आएं।
#4
धैर्य रखें
सूर्य नमस्कार जैसे योगासनों को सीखने में समय लगता है इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। शुरुआत में आप जितनी बार कर सकें उतनी बार करें और धीरे-धीरे इसकी संख्या बढ़ाएं।
हर दिन थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करने से आप जल्द ही इसे पूरी तरह से कर पाएंगे। ध्यान रखें कि सही मुद्रा बनाए रखना जरूरी है ताकि आपको इसके फायदे मिल सकें।
इसके अलावा नियमित अभ्यास से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं।
#5
खान-पान का ध्यान रखें
सूर्य नमस्कार करने के साथ-साथ खान-पान का ध्यान रखना भी अहम है। ताजे फल-सब्जियां खाएं, पानी ज्यादा पिएं और जंक फूड से दूर रहें।
इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप अधिक ऊर्जा महसूस करेंगे। इस तरह ठंड के मौसम में भी आप अपनी फिटनेस बनाए रख सकते हैं।
सूर्य नमस्कार को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करके आप न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि मानसिक शांति भी पाएंगे।