सूर्य नमस्कार में 12 अलग-अलग आसनों का समावेश होता है, जो पूरे शरीर को सक्रिय करते हैं। यह आसन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, लचीलापन बढ़ाता है और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है।

इसके अलावा यह मानसिक शांति भी प्रदान करता है। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने से शरीर में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होती है।

यह आसन तनाव को कम करने में भी मदद करता है।