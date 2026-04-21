मीठे के शौकीन हैं? एक बार जरूर बनाकर खाएं इटली का लोकप्रिय व्यंजन कैनोली

इटली की कैनोली एक लोकप्रिय डेजर्ट है, जो अपनी अनोखी बनावट और स्वाद के लिए जानी जाती है। यह एक तरह की भरी हुई पेस्ट्री होती है, जिसे खासकर विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। कैनोली की बाहरी परत कुरकुरी होती है, जबकि अंदर की फिलिंग मलाईदार और मीठी होती है। आइए आज हम आपको कैनोली की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसे खाने के बाद आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे।

सामग्री कैनोली के लिए जरूरी चीजें कैनोली के लिए आपको जो-जो भी चीजें चाहिए होंगी, वो आसानी से रसोई या पास की किसी भी दुकान में मिल जाएंगी। इसके लिए आपको 2 कप मैदा, 100 ग्राम मक्खन (बिना नमक वाला), एक चौथाई कप पिसी हुई चीनी, आधा कप पानी, आधा कप गाढ़ा दूध, आधा कप चॉकलेट के टुकड़े, एक चौथाई कप बारीक कटे हुए मेवे, एक चौथाई चम्मच दालचीनी का पाउडर, तलने के लिए तेल चाहिए होगा।

#1 सबसे पहले तैयार करें कैनोली का आटा सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मैदा और मक्खन को अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा नरम या ढीला न हो, बल्कि थोड़ा सख्त होना चाहिए, ताकि इसे बेलकर पतला किया जा सके। गूंथने के बाद आटे को एक साफ कपड़े से ढककर 30 मिनट के लिए अलग रख दें, ताकि वह आराम कर सके और बेलने में आसानी हो।

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#2 बेलें कैनोली के लिए आटा अब अलग रखे हुए आटे को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और हर हिस्से को बेलन से गोल आकार में पतला कर लें। इसके बाद इन गोल आटे की रोटी को चाकू से गोल-गोल काट लें। इसी तरह सभी आटे के हिस्सों को गोल आकार में पतला करके तैयार कर लें। इसके बाद हर कटे हुए गोल आकार के आटे को बेलन की मदद से थोड़ा और पतला कर लें, ताकि कैनोली आसानी से बनाई जा सकें।

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