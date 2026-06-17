मसाला चाय की खुशबू नहीं आती? हो सकता है कि आप ये गलतियां कर रहे हों

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उबालने का तरीका

मसाला चाय को बनाने का तरीका भी अहम होता है। कई लोग इसे तेज आंच पर उबालते हैं, जिससे केवल बाहर की परत पकती है और अंदरूनी हिस्सा कच्चा रह जाता है। इसके लिए सबसे पहले धीमी आंच पर सभी मसालों को भूनें, फिर उसमें दूध और चायपत्ती डालकर धीरे-धीरे उबालें। इससे सभी सामग्री अच्छे से मिलेंगी और चाय का स्वाद और खुशबू दोनों ही बेहतरीन बनेंगे। इस तरह आपकी मसाला चाय पूरी तरह से तैयार हो जाएगी।