घर के लिए चुननी है सजावट की थीम? ये ट्रेंडी थीम बन सकती हैं बेहतरीन विकल्प
क्या है खबर?
अगर आप अपने घर को सजाने के लिए कोई थीम चुनने की सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन-सी थीम बेहतर होगी तो आज का यह लेख आपके लिए ही है। हम आपको इन दिनों ट्रेंड करने वाली सजावट की थीम बताने वाले हैं। इनकी मदद से आप अपने घर को न केवल सुंदर बना सकते हैं, बल्कि इसमें एक अलग ही आकर्षण भी जोड़ सकते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं।
#1
आधुनिक थीम
आधुनिक थीम एक ऐसी शैली है, जो आजकल के फैशन और तकनीक के साथ मेल खाती है। इसमें साफ-सुथरी रेखाएं, कम सजावट और आरामदायक फर्नीचर शामिल होते हैं।
रंगों का चयन करते समय हल्के और ताजगी भरे रंगों का उपयोग करें, जैसे सफेद, बेज या क्रीम। इसके अलावा लकड़ी, धातु और कांच के सामानों का उपयोग करके आप अपने घर को एक आधुनिक लुक दे सकते हैं।
यहां पर ध्यान रखें कि सब कुछ संतुलित और व्यवस्थित हो।
#2
पारंपरिक थीम
पारंपरिक थीम उन लोगों के लिए उपयुक्त होती है, जो अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहना पसंद करते हैं। इसमें लकड़ी के फर्नीचर, हाथ से बने गलीचे और दीवारों पर चित्रकारी शामिल होती है।
रंगों का चयन करते समय गहरे रंगों का उपयोग करें, जैसे लाल, हरा या नीला। इसके अलावा कपड़े और अन्य सजावटी सामान भी पारंपरिक शैली में चुनें, ताकि आपके घर में एक अलग ही आकर्षण बना रहे।
#3
औद्योगिक थीम
औद्योगिक थीम उन लोगों के लिए अच्छी रहती है, जो शहरी माहौल पसंद करते हैं। इसमें लोहे, स्टील और कंक्रीट का उपयोग होता है।
दीवारों पर ईंटों की डिजाइन, खुला पाइपलाइन सिस्टम और बड़े-बड़े खिड़कियां आदि इस थीम का हिस्सा होते हैं। रंगों का चयन करते समय काले, भूरे या ग्रे रंगों का उपयोग करें।
इसके अलावा फर्नीचर भी धातु और लकड़ी का मिश्रण हो सकता है, जो इस शैली को और भी खास बनाता है।
#4
स्कैंडिनेवियन थीम
स्कैंडिनेवियन थीम सफेद रंग पर ज्यादा जोर देती है। इसमें प्राकृतिक रोशनी का अधिकतम उपयोग होता है और फर्नीचर साधारण, लेकिन आरामदायक होता है।
रंगों का चयन करते समय हल्के और ताजगी भरे रंगों का उपयोग करें, जैसे सफेद और हल्का नीला आदि। लकड़ी और कपड़े आदि प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करें, ताकि आपके घर में एक सुखद माहौल बना रहे।
इसके अलावा सजावटी सामान भी सरल और सुंदर होने चाहिए।
#5
बोहेमियन थीम
बोहेमियन थीम उन लोगों के लिए उपयुक्त रहती है, जो रंग-बिरंगे और विचित्र वस्तुओं को पसंद करते हैं। इसमें अलग-अलग प्रकार के कपड़े, कालीन और तकिए आदि शामिल होते हैं।
रंगों का चयन करते समय विपरीत रंगों का उपयोग करें, ताकि यह शैली और भी खास लगे। इसके अलावा सजावटी सामान भी अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं, जो इस शैली को और भी खास बनाते हैं।
इसमें जूट से बनी चीजें काफी इस्तेमाल होती हैं।