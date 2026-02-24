टीवी के बहुत करीब बैठने से आंखों को हो सकता है नुकसान? जानें सही जानकारी

टीवी देखने का आनंद कुछ और ही होता है, जो बच्चों की पसंदीदा गतिविधि होती है। हालांकि, क्या आप कभी सोचते हैं कि टीवी के बहुत करीब बैठने से आपकी आंखों पर क्या असर पड़ता है? कई लोग मानते हैं कि टीवी के ज्यादा करीब बैठने से आंखों को नुकसान होता है। इस लेख में हम इस धारणा की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं।

#1 टीवी देखने की सही दूरी टीवी देखने की सही दूरी बहुत जरूरी होती है, जिससे आखों पर असर पड़ सकता है। आमतौर पर कहा जाता है कि टीवी स्क्रीन और देखने वाले के बीच की दूरी कम से कम 3 गुना होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपकी टीवी स्क्रीन 40 इंच की है तो आपको उससे कम से कम 120 इंच की दूरी बनाकर ही बैठना चाहिए। इससे आंखों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और आप आराम से टीवी देख सकते हैं।

#2 स्क्रीन की चमक का ध्यान रखें टीवी स्क्रीन की चमक भी आंखों पर असर डाल सकती है। अगर स्क्रीन बहुत ज्यादा चमकीली हो तो उससे आंखों में जलन हो सकती है और आपकी नजर भी कमजोर हो सकती है। इसलिए, बेहतर होगा कि आप स्क्रीन की चमक को इस तरह सेट करें कि वह न ज्यादा तेज हो और न ही बहुत धुंधली। इस तरह आप आराम से टीवी देख सकेंगे और आपकी आंखों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा।

#3 नीली रोशनी का प्रभाव समझें टीवी स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी भी एक अहम कारण है, जो हमारी आंखों पर असर डाल सकती है। नीली रोशनी हमारी नींद को प्रभावित कर सकती है और इसकी वजह से दिनभर थकान महसूस हो सकती है। इससे बचाव के लिए आप ऐसे टीवी सेट खरीद सकते हैं, जिनमें नीली रोशनी कम होती है। इसके अलावा आप स्क्रीन प्रोटेक्टर का उपयोग कर सकते हैं, जो नीली रोशनी को कम करते हैं।

#4 ब्रेक लेना है जरूरी अगर आप लंबे समय तक लगातार टीवी देख रहे हैं तो बीच-बीच में ब्रेक लेना जरूरी होता है। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और दूर बैठकर आंखों को आराम दें। इससे आपकी आंखें थकेंगी नहीं और आपको बेहतर अनुभव मिलेगा। इसके अलावा आप आंखों की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जैसे कि आंखों को गोल-गोल घुमाना या पलकों को झपकाना आदि। इससे आपकी आंखें तरोताजा रहेंगी और टीवी देखने का मजा भी दोगुना हो जाएगा।