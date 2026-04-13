क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से हो सकती है पोषक तत्वों की कमी? जानिए सच्चाई

आजकल कई लोग वजन कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग अपना रहे हैं। इस डाइट के कई फायदे भी होते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ सवाल भी उठते हैं। इनमें से एक सवाल यह है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से पोषक तत्वों की कमी हो सकती है? इस लेख में हम इसी सवाल का जवाब देंगे और जानेंगे कि कैसे सही तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग का पालन किया जा सकता है।

#1 पोषक तत्वों की कमी का डर कई लोगों का मानना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, क्योंकि इसमें खाने का समय सीमित होता है। हालांकि, अगर आप सही तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपको पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। इसके लिए आपको अपने खाने में सभी जरूरी विटामिन, मिनरल और प्रोटीन शामिल करने होंगे। इसके अलावा पानी पीना भी जरूरी है, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।

#2 सही समय का चुनाव इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए सही समय का चुनाव बहुत जरूरी है। इसमें सबसे लोकप्रिय तरीके 16/8, 5:2 और 24 घंटे उपवास शामिल हैं। 16/8 तरीके में आप 8 घंटे तक खाना खाते हैं और बाकी 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते। 5:2 में हफ्ते के 2 दिन बहुत कम खाना खाते हैं और बाकी 5 दिन सामान्य रूप से खाते हैं। 24 घंटे उपवास में 24 घंटे तक कुछ भी नहीं खाया जाता है।

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#3 खाने का चयन इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपको अपने खाने का चयन भी ध्यान से करना चाहिए। ऐसा खाना चुनें, जो पोषक तत्वों से भरपूर हो, जैसे फल-सब्जियां, अनाज और प्रोटीन युक्त भोजन। जंक और प्रोसेस्ड फूड से बचें, क्योंकि ये आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं देते और सेहत पर बुरा असर डालते हैं। इसके अलावा पानी और तरल पदार्थों का सेवन भी बढ़ाएं, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और पोषक तत्व सही तरीके से अवशोषित हो सकें।

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#4 नियमित एक्सरसाइज इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ नियमित एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। इससे न केवल आपका वजन नियंत्रित रहेगा, बल्कि शरीर को जरूरत भर ऊर्जा मिलती रहेगी। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, जैसे टहलना, दौड़ना या योग करना फायदेमंद हो सकता है। इससे आपका पाचन तंत्र भी बेहतर होगा और शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी और आप अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। नियमित एक्सरसाइज से आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी फिटनेस भी बढ़ेगी।