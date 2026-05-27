क्या गर्मियों का तापमान ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है? जानिए सच्चाई

गर्मी का मौसम कई लोगों के लिए काफी कष्टदायक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए, जो पहले से ही किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। गर्मियों में बढ़ता तापमान और उमस कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है और इन्हीं में से एक है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। आइए जानते हैं कि क्या गर्मियों में हाई ब्लड प्रेशर का स्तर बढ़ता है और इससे जुड़ी अन्य जरूरी बातें।

हाई ब्लड प्रेशर गर्मियों में हाई ब्लड प्रेशर का स्तर बढ़ सकता है? गर्मियों में कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण है कि गर्मियों के दौरान शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त गर्मियों में अधिक पसीना आने के कारण शरीर से बहुत सारे जरूरी तत्व भी बाहर निकल जाते हैं, जिनकी कमी से भी ब्लड प्रेशर प्रभावित हो सकता है। यह जानना अहम है कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या हो सकते हैं।

लक्षण हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, सिरदर्द, धड़कन का असामान्य रूप से तेज होना, आंखों में धुंधलापन, मतली और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त हाई ब्लड प्रेशर होने पर बार-बार पेशाब आना, पेशाब का रंग गहरा होना और पेशाब में खून आना भी इसके लक्षण हैं। यह समझना जरूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर के घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं।

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कारण हाई ब्लड प्रेशर के प्रमुख कारण उमस भरे वातावरण में ज्यादा समय बिताना, अधिक नमक का सेवन करना, शराब का अधिक सेवन, तनाव, मोटापा, शारीरिक रूप से सक्रिय न होना, अधिक चर्बी युक्त भोजन का सेवन करना, अधिक चाय-कॉफी का सेवन करना और धूम्रपान करना आदि हाई ब्लड प्रेशर के प्रमुख कारण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त किडनी की समस्या, एड्रेनल ग्रंथि से जुड़ी समस्याएं, थायराइड की समस्या, कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव और नींद से जुड़ी समस्याएं भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती हैं।

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बचाव हाई ब्लड प्रेशर से कैसे बचें? गर्मी के मौसम में खुद को हाई ब्लड प्रेशर से सुरक्षित रखने के लिए नमक का सेवन कम करें। इसके अतिरिक्त अधिक तैलीय भोजन से भी दूरी बना लें। इसके साथ ही रोजाना कुछ मिनट कसरत करने की आदत डालें और पर्याप्त नींद लें। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी खुद को तनाव से भी दूर रखें। इन सबके साथ ही रोजाना अपना ब्लड प्रेशर जरूर जांचें और समय-समय पर डॉक्टर से संपर्क करते रहें।