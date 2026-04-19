सूखे मेवे स्वास्थ्य के लिए हो सकते हैं हानिकारक? जानिए इससे जुड़े आम भ्रमों की सच्चाई

सूखे मेवे खाने से सेहत को नुकसान पहुंचने की बात कई लोग कहते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। सूखे मेवे खाने से आपको पोषण नहीं मिल सकता, यह भी एक सामान्य धारणा है। हालांकि, सूखे मेवे कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इनका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए आज हम आपको सूखे मेवे खाने से जुड़ी कुछ आम गलत धारणाएं और उनकी सच्चाई बताते हैं।

#1 सूखे मेवे खाने से पाचन पर पड़ता है बुरा असर यह एक आम धारणा है कि सूखे मेवे खाने से पाचन पर बुरा असर पड़ता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सूखे मेवे खाने से अगर आपको कोई परेशानी होती है तो इसकी वजह हो सकती है कि आपने उन्हें ठीक से नहीं चबाया या बहुत अधिक मात्रा में खा लिया हो। अगर आप सूखे मेवे सही मात्रा में खाते हैं और उन्हें अच्छे से चबाकर खाते हैं तो इससे पाचन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता।

#2 सूखे मेवे खाने से बढ़ता है वजन सूखे मेवे खाने से वजन बढ़ता है, यह सबसे आम गलत धारणा है। हालांकि, सूखे मेवे संतुलित आहार का हिस्सा होने चाहिए और इन्हें सही मात्रा में खाने पर इनसे वजन नहीं बढ़ता। सूखे मेवे फाइबर, प्रोटीन और सेहतमंद चर्बी से भरपूर होते हैं, जो वजन कम करने में मदद कर सकते हैं। इन्हें सही मात्रा में खाने से आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होगा और आप ज्यादा खाने से बच सकेंगे।

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#3 सूखे मेवे खाने से होती है एलर्जी कुछ लोगों का मानना है कि सूखे मेवे खाने से एलर्जी होती है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। अगर आपको किसी खास चीज से एलर्जी होती है तो आपको उससे बचना चाहिए, फिर चाहे वह ठंडा हो या गर्म। सूखे मेवे कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इनका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसलिए सूखे मेवे खाने से होने वाली एलर्जी के डर को दूर कर देना चाहिए।

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