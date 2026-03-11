लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर भीड़ से बचने के लिए अपनाएं ये तरीके, शानदार होगा अनुभव

मशहूर जगहों की यात्रा हर कोई करना चाहता है, लेकिन इन जगहों पर भीड़ का सामना करना पड़ता है। इससे यात्रा का पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। खासकर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कई लोग घूमने जाते हैं और ऐसे में भीड़ बढ़ जाती है। इसके कारण लोग यात्रा का पूरा आनंद नहीं ले पाते। ऐसे में आपको ये 5 यात्रा हैक्स अपनाकर देखने चाहिए, जिनके जरिए आप लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर भीड़ से बच सकते हैं।

#1 सही समय पर यात्रा करें सही समय पर यात्रा करना सबसे जरूरी है। अगर आप लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर कम भीड़ के बीच घूमना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप छुट्टियों के दौरान नहीं, बल्कि ऑफ सीजन के समय यात्रा की योजना बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप पहाड़ों की ओर जा रहे हैं तो बारिश के मौसम में वहां जाना बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस दौरान भीड़ कम होती है। इस मौसम में ठहरने के स्थान भी सस्ते मिल सकते हैं।

#2 सुबह या शाम के समय जाएं अगर आप लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर कम भीड़ के बीच घूमना चाहते हैं तो इसके लिए सुबह या शाम के समय जाना बेहतर हो सकता है। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले उन जगहों पर जाएं, जहां आपको सबसे ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। इसके बाद बाकी जगहों पर जाएं। इसी तरह शाम को भीड़ कम होने के बाद उन जगहों पर जाएं, जहां आप दिनभर घूमने जा सकते हैं। इस तरह आप अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं।

#3 छुपी हुई जगहों को आजमाएं अगर आप लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर कम भीड़ के बीच घूमना चाहते हैं तो इसके लिए छुपी हुई जगहों को आजमा सकते हैं। ये ऐसी जगहें होती हैं, जो पर्यटन स्थलों के आसपास स्थित होती हैं, लेकिन पर्यटकों की नजरों में नहीं होतीं। इन जगहों पर जाकर आप शांति से समय बिता सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको स्थानीय जीवनशैली और वहां के लोगों के रहन-सहन को करीब से देखने का मौका मिलता है।

#4 ऑनलाइन बुकिंग करें अधिकतर लोग पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए ऑनलाइन बुकिंग को प्राथमिकता देते हैं। यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग करने से पहले इस बात की जानकारी जरूर रखें कि होटल, टैक्सी और गाइड की कीमतें क्या हैं। इससे कई बार इनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं। बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन बुकिंग के बजाय वहां पहुंचकर ही होटल, टैक्सी और गाइड बुक करें।