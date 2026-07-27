आर्टिफिशियल गहनों की ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

आर्टिफिशियल गहनों का आकार और माप भी महत्वपूर्ण होता है। जब आप ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हों तो सुनिश्चित करें कि गहनों का आकार और माप आपके अनुसार हो।

कई बार तस्वीर में दिखने वाला गहना असल में उतना बड़ा या छोटा नहीं होता जितना कि वह दिखता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही अपने पास मौजूद गहनों के माप के अनुसार आकार तय कर लें। इससे आपको सही फिटिंग मिलेगी और आप संतुष्ट रहेंगे।