मास्क चुनते समय यह जानना जरूरी है कि आपकी त्वचा को किस तरह की देखभाल चाहिए।

अगर आपकी त्वचा थकी हुई लगती है तो ऐसे मास्क चुनें, जो उसे ताजगी दें और ऊर्जा बढ़ाएं, वहीं अगर आपकी त्वचा पर मुंहासे या दाग-धब्बे हैं तो ऐसे मास्क चुनें, जिसमें उम्र के असर को कम करने वाले तत्व हों।

इसके अलावा अगर त्वचा पर समय से पहले बढ़ती उम्र के लक्षण नजर आ रहे हैं तो ऐसे मास्क चुनें, जो इनसे लड़ें।