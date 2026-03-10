गर्मियों के दौरान बनाकर पिएं ये विभिन्न प्रकार की छाछ, आसान हैं रेसिपी

छाछ एक सेहतमंद और ताजगी भरा पेय है, जो गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ हाइड्रेट भी रखता है। यह पेय दही से बनाया जाता है और इसमें कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। ़ आइए आज हम आपको तरह-तरह की छाछ की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इन पेयों को आप अपने रोजाना के आहार में शामिल कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ इसका मजा ले सकते हैं।

#1 करी पत्ता छाछ करी पत्ता छाछ एक खास और स्वादिष्ट पेय है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको दही, पानी, करी पत्ते, नमक और थोड़ा सा जीरा चाहिए। सबसे पहले करी पत्तों को थोड़ा सा भून लें, फिर इसे ठंडा करके दही और पानी के साथ मिलाएं। इस मिश्रण में नमक और जीरा मिलाकर इसे ठंडा करें और परोसें। यह पेय पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है और पाचन को सुधारता है।

#2 पुदीना छाछ पुदीना छाछ एक ताजगी भरा पेय है, जो गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए आपको दही, पानी, ताजा पुदीना पत्तियां, नमक और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर चाहिए। सबसे पहले पुदीना पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें, फिर इसे दही और पानी के साथ मिलाएं। इस मिश्रण में नमक और भुना जीरा पाउडर मिलाकर इसे ठंडा करें और परोसें। यह पेय पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।

#3 पत्तेदार धनिया की छाछ पत्तेदार धनिया की छाछ एक पौष्टिक पेय है, जिसमें धनिया पत्तियां मुख्य सामग्री हैं। इसे बनाने के लिए आपको दही, पानी, ताजा धनिया पत्तियां, नमक, हरी मिर्च (स्वादानुसार) और थोड़ा सा जीरा पाउडर चाहिए। सबसे पहले धनिया पत्तियों को धोकर काट लें, फिर इन्हें दही और पानी के साथ मिलाएं। इस मिश्रण में नमक, हरी मिर्च और जीरा पाउडर मिलाकर इसे ठंडा करें और परोसें।

