सुबह के समय व्यस्त रहते हैं? काम को आसान बना सकते हैं ये 5 रसोई हैक्स
क्या है खबर?
सुबह का समय सबसे व्यस्त होता है, खासकर जब आपको दफ्तर भी जाना हो। इस दौरान नाश्ता बनाना और अन्य रसोई के काम निपटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि, कुछ स्मार्ट हैक्स की मदद से आप इन कामों को आसानी से कर सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत बिना किसी तनाव के कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे रसोई हैक्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सुबह को आसान बना सकते हैं।
#1
रात को करें तैयारी
सुबह के समय की भागदौड़ को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रात को ही नाश्ते की तैयारी कर लें।
उदाहरण के लिए अगर आप पराठे बनाने वाले हैं तो आटे को गूंथकर छोटे-छोटे गोले बना लें और उन्हें ठंडा करने के लिए रख दें।
इसी तरह सब्जियां काटकर रख दें और अगर आप ओट्स का दलिया बनाने वाले हैं तो रात को ही पानी में ओट्स भिगो दें।
#2
कई काम एक साथ करें
कई काम एक साथ करने से आपका समय बच सकता है।
उदाहरण के लिए जब आप चाय बना रहे हों तो साथ ही में ब्रेड सेंकें या जब आप दही निकाल रहे हों तो साथ ही में अचार निकाल लें। इससे न केवल आपका समय बचेगा बल्कि आप और भी कई छोटे-छोटे काम एक साथ कर पाएंगे।
इस तरह आप सुबह की भागदौड़ को आसान बना सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत बिना किसी तनाव के कर सकते हैं।
#3
पहले से पका लें
अगर आप चाहते हैं कि सुबह कम समय में नाश्ता तैयार हो तो कुछ व्यंजनों को पहले से ही पका लें, जैसे अगर आप पोहा या उपमा बनाना चाहते हैं तो इन्हें रात को ही बना लें और सुबह इन्हें हल्का गर्म करके परोसें।
इससे आपको सुबह ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप आराम से अन्य काम निपटा सकेंगे। इस तरह आप अपने दिन की शुरुआत बिना किसी तनाव के कर सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं।
#4
सही उपकरणों का करें इस्तेमाल
रसोई के सही उपकरणों का इस्तेमाल करने से भी आपका बहुत सारा समय बच सकता है, जैसे सब्जियों को काटने के लिए चॉपर का इस्तेमाल करें या प्याज और लहसुन को पीसने के लिए पीसने की मशीन का उपयोग करें।
इसके अलावा आप माइक्रोवेव या इंडक्शन चूल्हे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे खाना जल्दी पक जाएगा।
सही उपकरणों से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं और सुबह की भागदौड़ को कम कर सकते हैं।
#5
स्मार्ट योजना बनाएं
सुबह के समय बेहतर योजना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप पहले से तय कर लें कि क्या खाना बनाना है और कैसे बनाना है।
साथ ही यह भी तय कर लें कि कौन सी चीजें पहले बनानी हैं और कौन सी बाद में ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे।
इस तरह इन सरल हैक्स की मदद से आप अपनी सुबह की भागदौड़ को काफी हद तक आसान बना सकते हैं।