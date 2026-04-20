घर पर आसानी से की जा सकती है बर्पीज, जानें इसके लिए आवश्यक 5 स्टेप्स

बर्पीज एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर को ताकत देती है। इसे करने के लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं होती और आप इसे घर पर आसानी से कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको बर्पीज करने के पांच आसान स्टेप्स बताएंगे, जिनसे आप अपने फिटनेस लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं। इस व्यायाम से न केवल आपका वजन नियंत्रित रहेगा, बल्कि आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी।

#1 सही स्थिति बनाना सीखें बर्पीज करने के लिए सबसे पहले सही स्थिति बनाना जरूरी है। इसके लिए अपने पैरों को कंधों की चौड़ाई पर रखें और हाथों को जमीन पर रखें। ध्यान रखें कि आपके कूल्हे ऊपर की ओर न हों और शरीर सीधा हो। इस स्थिति में आकर आप तैयार हो सकते हैं बर्पीज के पहले स्टेप के लिए। यहां से आपको कूदकर अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाना होगा, जिससे आप सीधे स्थिति में आ जाएंगे।

#2 झटके से कूदें अब आपको झटके से कूदकर अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाना होगा। इस दौरान ध्यान रखें कि आपके हाथ जमीन पर ही रहें और शरीर सीधा रहे। यह स्टेप बहुत अहम होता है क्योंकि इससे आपके शरीर के सभी मांसपेशियों पर असर पड़ता है। अगर आप पहली बार बर्पीज कर रहे हैं तो धीरे-धीरे कूदें ताकि आपकी तकनीक सही हो सके और चोट लगने का खतरा न रहे। इससे आप बर्पीज को सुरक्षित तरीके से सीख पाएंगे।

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#3 पुश-अप करें जब आप सीधे स्थिति में हों तो अब आपको नीचे की ओर झुककर छाती को जमीन से मिलाना होगा, फिर हाथों को दबाकर ऊपर उठना होगा। पुश-अप करते समय ध्यान रखें कि आपकी पीठ सीधी रहे और कूल्हे ऊपर की ओर न हों। पुश-अप करने से आपकी छाती, कंधे और हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अगर आप पहली बार बर्पीज कर रहे हैं तो धीरे-धीरे पुश-अप करें।

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#4 कूदें ऊपर की ओर ऊपर उठने के बाद आपको वापस उसी स्थिति में आना होगा, जहां आपने पहले शुरुआत की थी यानी सीधे खड़े होने की स्थिति में। अब आपको झटके से कूदकर अपने दोनों पैरों को आगे की ओर ले जाना होगा, जिससे आप बैठने की स्थिति में आ जाएंगे। इस स्टेप को पूरा करने पर आपका एक बर्पी पूरा होगा। इस तरह से आप आसानी से घर पर बर्पीज कर सकते हैं और अपने फिटनेस लक्ष्यों को पा सकते हैं।