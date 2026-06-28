स्क्रीन से दूर रखने वाले कम खर्चीले शौक

सप्ताह के अंत में स्क्रीन से दूर रहकर आजमाएं ये 5 सस्ते शौक, तनाव होगा दूर

लेखन सयाली 11:19 am Jun 28, 202611:19 am

क्या है खबर?

आजकल लोग दिनभर की थकान को दूर करने के लिए मोबाइल या लैपटॉप जैसी स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए कई पैसे खर्च कर देते हैं। हालांकि, सप्ताह के अंत में आप बिना ज्यादा खर्च किए भी अपने शौक पूरे कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सस्ते शौक के बारे में बताते हैं, जो न केवल आपकी जेब पर हल्का भार डालेंगे, बल्कि आपको स्क्रीन से भी दूर रखेंगे।