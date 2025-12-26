दिल्ली के पास मौजूद इन 5 जगहों पर मनाएं नए साल का जश्न

नए साल का इंतजार हर किसी को होता है। इस दिन को खास बनाने के लिए लोग दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मनाते हैं। हालांकि, अगर आप हर बार घर पर पार्टी करके बोर हो गए हैं और कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आइए आज हम आपको दिल्ली के पास पांच ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप नए साल का जश्न मना सकते हैं।

#1 जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर में नए साल का जश्न मनाने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। यहां आप हवा महल, जल महल, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, अंबर किला और हवामहल जैसे कई प्रसिद्ध स्थलों की सैर करके अपना समय बिता सकते हैं। इसके अलावा यहां आप ऊंट की सवारी का मजा भी ले सकते हैं और स्थानीय बाजारों से कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं।

#2 ऋषिकेश उत्तर प्रदेश के हरिद्वार जिले में स्थित ऋषिकेश को योग की राजधानी भी कहा जाता है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित एक मशहूर पर्यटन स्थल है। यहां आप गंगा आरती, लक्ष्मण झूला और तपोवन जैसी जगहों की सैर करके अपने नए साल के जश्न को खास बना सकते हैं। इसके अलावा यहां आप बंजी जंपिंग, कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग का भी मजा ले सकते हैं।

Advertisement

#3 आगरा नए साल के मौके पर अगर आप किसी ऐतिहासिक जगह की सैर करने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए आगरा एक बेहतरीन जगह हो सकती है। यह मुगलों द्वारा निर्मित एक अनोखा स्मारक है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अलावा आप यहां आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, मेहताब बाग, स्वामी विवेकानंद पॉडियम, जामा मस्जिद और इमाम बरा जैसी अन्य जगहों की सैर भी कर सकते हैं।

Advertisement

#4 मसूरी उत्तराखंड में स्थित मसूरी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां आप केम्पटी फॉल्स, गन हिल, धनोल्टी, मसूरी झील, लाल टिब्बा और कैंडल गन हिल टॉप जैसी जगहों की सैर करके अपने नए साल के जश्न को खास बना सकते हैं। इसके अलावा मसूरी में आप कई तरह की रोमांचक गतिविधियां जैसे ट्रेकिंग, कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग आदि भी आजमा सकते हैं।