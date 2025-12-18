नए साल पर घूमने की योजना बना रहे हैं? इन बजट अनुकूल जगहों का करें चयन

नए साल का आगाज होने में कुछ ही दिन शेष है और ऐसे में अगर आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए भारत में कई बेहतरीन जगहें हैं। ये जगहें न केवल कम खर्चीली हैं, बल्कि खूबसूरत भी हैं। आइए आज हम आपको ऐसी ही पांच जगहों के बारे में बताते हैं, जहां नए साल का स्वागत करने के लिए आप जा सकते हैं।

#1 शिलांग (मेघालय) मेघालय की राजधानी शिलांग को 'पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है। यह पर्यटन स्थल प्राकृतिक सुंदरता के साथ कई झरनों और पहाड़ियों के लिए भी जाना जाता है। यहां आप 5 से 6 हजार रुपये के बजट में 3 दिन और 2 रातें बिता सकते हैं। यहां के मशहूर पर्यटन स्थलों की बात करें तो इसमें शिलांग पीक, वार्ड्स लेक, एलीफेंट फॉल्स, शिलांग चाय बागान, स्वीट फॉल्स, डॉउन हिल गोल्फ कोर्स आदि शामिल हैं।

#2 वर्कला (केरल) केरल के वर्कला में समुद्र तट पर नए साल का जश्न मनाने का अपना ही मजा है। यह जगह पर्यटकों को साफ-सुथरे समुद्र तट और हरे-भरे पेड़ों से घिरी पहाड़ियों की सुंदरता का आनंद लेने का मौका देती है। यहां पर 5 से 6 हजार रुपये के बजट में 3 दिन और 2 रातें बिता सकते हैं। यहां आप वर्कला बीच, वर्कला हिल्स, जनार्दन स्वामी मंदिर, पोन्नानी पीठ, वर्कला जलक्रीड़ा केंद्र आदि पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं।

Advertisement

#3 कसोल (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश में स्थित कसोल एक छोटा-सा गांव है, जो पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। यह जगह ट्रेकिंग, कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए मशहूर है। यहां पर 5 से 6 हजार रुपये के बजट में 3 दिन और 2 रातें बिता सकते हैं। यहां के पर्यटन स्थलों की बात करें तो इसमें कसोल से 3 किलोमीटर दूर स्थित खीरगंगा और 9 किलोमीटर दूर स्थित मणिकरण साहिब गुरुद्वारा शामिल हैं।

Advertisement

#4 गोवा गोवा में भी नए साल का जश्न मनाया जाता है। गोवा में नए साल के मौके पर 2 से 3 दिन का सार्वजनिक अवकाश होता है। इसके अलावा गोवा में घूमने के लिए कई खूबसूरत समुद्र तट और चर्च हैं। यहां पर 5 से 6 हजार रुपये के बजट में 3 दिन और 2 रातें बिता सकते हैं। यहां के पर्यटन स्थलों की बात करें तो इसमें बागा बीच, अंजुना बीच और कंदोलिम बीच शामिल हैं।