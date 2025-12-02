जल्द दुल्हन बनने वाली हैं? ब्यूटी सैलून जाने की बजाय लगाएं ये फेस मास्क

दुल्हन बनने वाली लड़कियां अक्सर बहुत सारी तैयारियों में उलझ जाती हैं। इस दौरान ब्यूटी सैलून में जाने पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए घर पर बने फेस मास्क का इस्तेमाल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये फेस मास्क न केवल आपकी त्वचा को चमकदार बनाएंगे, बल्कि आपकी सुंदरता को भी बढ़ाएंगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फेस मास्क बनाने का तरीका बताते हैं, जो दुल्हन के चेहरे को निखार सकते हैं।

#1 एलोवेरा जेल और नींबू का फेस मास्क सामग्री: एलोवेरा जेल और नींबू का रस। फेस मास्क बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले एक कटोरी में एक चम्मच एलोवेरा जेल और आधे नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: एलोवेरा जेल त्वचा को नमी देता है और नींबू का रस टैन हटाने में मदद करता है, जिससे त्वचा चमकदार बनती है।

#2 दूध और हल्दी का फेस मास्क सामग्री: दूध और हल्दी पाउडर। फेस मास्क बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरी में एक चम्मच हल्दी पाउडर और दो चम्मच दूध मिलाएं। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक सूखने दें। सूखने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस मास्क त्वचा को मुलायम बनाता है और हल्दी के गुण मुंहासों से लड़ने में मदद करते हैं, जिससे त्वचा साफ और स्वस्थ रहती है।

#3 बेसन, दही और गुलाब जल का फेस मास्क सामग्री: बेसन, दही और गुलाब जल। फेस मास्क बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरी में एक चम्मच बेसन, एक चम्मच दही और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 20 मिनट तक सूखने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस मास्क त्वचा की गंदगी को साफ करता है और दही में मौजूद तत्व त्वचा को मुलायम बनाता है, जिससे चेहरे की चमक बढ़ती है।

#4 शहद और नींबू का फेस मास्क सामग्री: शहद और नींबू का रस। फेस मास्क बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरी में एक चम्मच शहद और नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाएं। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। फायदा: शहद त्वचा को नमी देता है और नींबू का रस त्वचा की चमक बढ़ाता है। यह फेस मास्क त्वचा की गंदगी को साफ करता है और चेहरे को तरोताजा बनाता है।