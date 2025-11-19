दुल्हन की मां चुनें ये परिधान, शादी में दिखेंगी सबसे खूबसूरत

दुल्हन की शादी का दिन उसके जीवन का सबसे अहम दिन होता है। इस खास मौके पर दुल्हन की मां का रोल भी उतना ही अहम है। मां का परिधान न केवल पारंपरिक होता है बल्कि उसमें आधुनिकता का भी तड़का होता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे परिधानों के बारे में बताएंगे, जो दुल्हन की मां के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं और उन्हें इस दिन और भी खास बना सकते हैं।

#1 बनारसी साड़ी बनारसी साड़ी हमेशा से ही भारतीय शादियों का अहम हिस्सा रही है। इसकी जरी की कढ़ाई और चमकीले रंग इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। बनारसी साड़ी न केवल पारंपरिक होती है, बल्कि इसमें एक शाही अंदाज भी होता है। आप अपनी पसंद के अनुसार हल्के या गहरे रंग की बनारसी साड़ी चुन सकती हैं, जो आपके लुक को और भी खास बनाएगी। इसके साथ हल्के गहने पहनें ताकि आपका लुक संतुलित और सुंदर लगे।

#2 कांजीवरम साड़ी कांजीवरम साड़ी दक्षिण भारत की एक खास पहचान है, जो अपनी मोटी कढ़ाई और चमकीले रंगों के लिए जानी जाती है। ये साड़ियां न केवल सुंदर दिखती हैं बल्कि बहुत आरामदायक भी होती हैं। कांजीवरम साड़ी का कपड़ा बहुत मजबूत होता है, जिससे वे लंबे समय तक टिकाऊ रहती हैं। आप अपनी शादी के लिए गहरे रंग की कांजीवरम साड़ी चुन सकती हैं, जो आपके लुक को और भी खास बनाएगी और आपको शाही अंदाज देगी।

#3 पटोला साड़ी पटोला साड़ी गुजरात की एक अनोखी कला है, जिसमें जरी की कढ़ाई होती है। ये साड़ियां बहुत ही रंग-बिरंगी होती हैं और इन्हें पहनकर आप खास महसूस करेंगी। पटोला साड़ी का डिजाइन इतना आकर्षक होता है कि यह किसी भी शादी में चार चांद लगा देती है। इसके साथ हल्के गहने पहनें ताकि आपका लुक संतुलित और सुंदर लगे। पटोला साड़ी पहनने से आप न केवल पारंपरिक लगेंगी बल्कि इसमें एक अलग ही चमक भी होगी।

#4 लहंगा चोली लहंगा चोली आजकल बहुत चलन में हैं और यह विकल्प भी बेहतरीन हो सकता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका लुक थोड़ा अलग लगे तो लहंगा चोली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार रंग और डिजाइन चुन सकती हैं, जो आपके व्यक्तित्व को उजागर करे। इसके साथ हल्के गहने पहनें ताकि आपका लुक संतुलित और सुंदर लगे। लहंगा चोली पहनकर आप न केवल पारंपरिक लगेंगी बल्कि आधुनिकता का तड़का भी होगा।