ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों को नजरअंदाज करने की न करें गलती, इन संकेतों पर दें ध्यान

#3

याददाश्त में कमी आना

अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही हो या आप चीजें भूल रहे हों, जिन्हें आप पहले आसानी से याद रख पाते थे तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है। खासकर अगर यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ रही हो। इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही जांच हो सके और समय पर इलाज किया जा सके। याददाश्त में कमी आना ब्रेन ट्यूमर का एक लक्षण हो सकता है, जिसे गंभीरता से लेना जरूरी है।