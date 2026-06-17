शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है बॉडीवेट स्क्वाट, जानिए इसके 5 फायदे

#2

संतुलन और स्थिरता में सुधार

बॉडीवेट स्क्वाट करने से शरीर का संतुलन और स्थिरता भी बेहतर होती है। जब आप नीचे झुककर उठते हैं तो आपके शरीर का पूरा भार पैरों पर होता है, जिससे आपके पैर और घुटने मजबूत होते हैं। इसके अलावा यह व्यायाम कूल्हों की लचीलापन को भी बढ़ाती है, जिससे चलने-फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती। नियमित रूप से बॉडीवेट स्क्वाट करने से शरीर का संतुलन और स्थिरता में सुधार होता है, जिससे रोजमर्रा की गतिविधियां आसान हो जाती हैं।