ध्यान लगाने की एक खास तकनीक है बॉडी स्कैनिंग, जानिए इससे जुड़ी अहम बातें

बॉडी स्कैनिंग शुरू करने से पहले गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है। इससे आपका मन शांत होता है और आप बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।

गहरी सांस लेने के लिए नाक से गहरी सांस अंदर लें और मुंह से धीरे-धीरे बाहर छोड़ें। यह प्रक्रिया आपके शरीर को ऑक्सीजन देती है और मानसिक शांति भी प्रदान करती है।

गहरी सांस लेने से आपका मन स्थिर रहता है और आप अपनी शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।