सर्फिंग पसंद है? भारत की इन 5 जगहों पर जाएं छुट्टियां मनाने
लेखन अंजली
Sep 30, 2025
06:01 pm
सर्फिंग एक रोमांचक साहसिक गतिविधि है। यह न केवल आपको समुद्र की लहरों पर संतुलन बनाने की कला सिखाता है, बल्कि आपको प्रकृति के करीब भी लाता है। भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां आप सर्फिंग का आनंद ले सकते हैं। इन जगहों पर आप न केवल सर्फिंग का मजा ले सकते हैं, बल्कि वहां की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद उठा सकते हैं। आइए इन पांच बेहतरीन जगहों के बारे में जानते हैं।

कोवलम बीच (केरल)

केरल का कोवलम बीच एक मशहूर पर्यटन स्थल है। यहां की साफ-सुथरी रेत और नीला पानी सर्फिंग के लिए सही माहौल प्रदान करते हैं। कोवलम में कई सर्फ स्कूल भी हैं, जहां आप पेशेवर प्रशिक्षकों से सर्फिंग सीख सकते हैं। यहां की लहरें शुरुआती सर्फर्स के लिए उपयुक्त हैं, जिससे यह स्थान सर्फिंग के शौकीनों के बीच काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

गोवा

गोवा अपने समुद्र तटों और पार्टी लाइफ के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां भी आप सर्फिंग का आनंद ले सकते हैं। अंजुना, वागाटोर और पालोलेम जैसे समुद्र तटों पर आप सर्फिंग कर सकते हैं। यहां की लहरें और मौसम सर्फिंग के लिए अनुकूल हैं, जिससे यह स्थान सर्फिंग प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। गोवा में कई सर्फिंग स्कूल भी हैं, जहां आप पेशेवर प्रशिक्षकों से सर्फिंग सीख सकते हैं।

गोकर्ण (कर्नाटक)

कर्नाटक में स्थित गोकर्ण एक छोटा सा शहर है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां के ओम बीच, कुडले बीच और बेलेकावली बीच सर्फिंग के लिए मशहूर हैं। गोकर्ण में आप न केवल सर्फिंग का आनंद ले सकते हैं, बल्कि वहां की प्राकृतिक सुंदरता का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहां की लहरें और मौसम सर्फिंग के लिए अनुकूल हैं, जिससे यह स्थान सर्फिंग प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है।

पुडुचेरी

पुडुचेरी अपने फ्रेंच उपनिवेश काल की यादें संजोए हुए है, लेकिन यहां भी आप सर्फिंग का आनंद ले सकते हैं। यहां के खूबसूरत समुद्र तट पर आप सर्फिंग कर सकते हैं। पुडुचेरी में आप न केवल सर्फिंग का मजा ले सकते हैं, बल्कि वहां की सांस्कृतिक धरोहर और शांत माहौल का भी आनंद उठा सकते हैं। यहां की लहरें और मौसम सर्फिंग के लिए अनुकूल होते हैं, जिससे यह स्थान सर्फिंग प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है।

महाबलीपुरम (तमिलनाडु)

तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम अपने ऐतिहासिक स्मारकों और चट्टानों की कारीगरी के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां भी आप सर्फिंग का मजा ले सकते हैं। महाबलीपुरम में आप तिरुक्कलुकुंडू हिल्स और ओवर क्लिफ्स के आसपास सर्फिंग कर सकते हैं। यहां की लहरें और मौसम सर्फिंग के लिए अनुकूल होते हैं, जिससे यह स्थान सर्फिंग प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।