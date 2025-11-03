त्वचा को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं ये 5 पेय, बनाएं दूरी

त्वचा की देखभाल के लिए लोग कई उपाय अपनाते हैं, लेकिन कई बार गलत खान-पान के कारण त्वचा पर मुंहासे, दाग-धब्बे और समय से पहले बुढ़ापा जैसी कई समस्याएं होने लगती हैं। इसके लिए लोग कई बार खान-पान को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन कई बार त्वचा को नुकसान पहुंचाने का कारण उनके द्वारा पी जाने वाली पेय भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि किन पेय का सेवन त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

#1 चाय और कॉफी चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन करने से त्वचा पर दाग-धब्बे होने लगते हैं। इसके अलावा ये पेय त्वचा की प्राकृतिक चमक को भी कम कर देते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप दिनभर में 1-2 कप से ज्यादा चाय और कॉफी का सेवन न करें। अगर आप चाय या कॉफी की आदत से परेशान हैं तो इनकी जगह हर्बल चाय को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे आपकी त्वचा को राहत मिल सकती है।

#2 शक्कर युक्त पेय अगर आप रोजाना कोई शक्कर युक्त पेय पीते हैं तो आज से ही इसका सेवन छोड़ दें क्योंकि इससे त्वचा पर झुर्रियां, समय से पहले बुढ़ापा, दाग-धब्बे और मुंहासे होने लगते हैं। दरअसल, शक्कर युक्त पेय शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं, जो त्वचा के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होती है। इससे बचने के लिए बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक पेय का सेवन करें।

#3 पैकेज्ड फ्रूट जूस पैक्ड फ्रूट जूस में पोषक तत्व कम और शक्कर अधिक होती है, जिस वजह से ये त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके अलावा इन पेय में मौजूद रसायन भी त्वचा को प्रभावित करते हैं। अगर आप फलों का जूस पीना पसंद करते हैं तो उसकी बजाय ताजे फलों का जूस बनाकर पिएं। इससे आपकी त्वचा को प्राकृतिक पोषण मिलेगा और आप ताजगी महसूस करेंगे।

#4 शराब शराब के सेवन से न सिर्फ त्वचा को बल्कि पूरे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल, शराब शरीर से पानी को बाहर निकालती है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और त्वचा रूखी हो जाती है। इसके अलावा शराब पीने से आंखों के नीचे काले घेरे, सूजन और झुर्रियां भी होने लगती हैं। इससे बचने के लिए शराब का सेवन कम से कम करें और पानी की मात्रा बढ़ाएं।