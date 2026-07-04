बेट्टा बनाम गप्पी: जानिए एक्वेरियम के लिए दोनों में से किसका चयन करना चाहिए
क्या है खबर?
एक्वेरियम मछलियां पालतू जानवरों के रूप में काफी लोकप्रिय हो गई हैं। इस श्रेणी में बेट्टा मछली और गप्पी मछली सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। दो नों मछलियां अपने रंग-बिरंगे रूप और छोटे आकार के कारण आकर्षण का केंद्र बनती हैं, लेकिन इन दोनों में कई अंतर हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि इन दोनों मछलियों में क्या अंतर है और किसे शुरुआती एक्वेरियम रखने वालों के लिए चुनना बेहतर है।
अंतर
बेट्टा मछली और गप्पी मछली में क्या है अंतर?
बेट्टा मछली, जिसे सियामेस फाइट फिश भी कहा जाता है, का मूल स्थान दक्षिण पूर्व एशिया है, वहीं गप्पी मछली का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका है। बेट्टा मछली का आकार आमतौर पर 2.5 से 3 इंच तक होता है, जबकि गप्पी मछली थोड़ी छोटी होती हैं और इनका आकार लगभग 1.5 से 2 इंच तक होता है। दोनों मछलियों की बनावट और रंगों में भी अंतर होता है।
देखभाल
बेट्टा मछली की देखभाल कैसे करें?
बेट्टा मछली को एक बड़े एक्वेरियम की जरूरत होती है क्योंकि ये अपनी जगह को घूमने के लिए काफी सक्रिय होती हैं। इन्हें गर्म पानी पसंद है और 24-28 डिग्री सेल्सियस का तापमान सही माना जाता है। बेट्टा मछली को अन्य मछलियों के साथ रखने से बचें क्योंकि ये बहुत आक्रामक हो सकती हैं, खासकर नर मछलियां। इन्हें अच्छे खाने की जरूरत होती है और नियमित रूप से पानी की सफाई करनी चाहिए।
देखभाल
गप्पी मछली की देखभाल कैसे करें?
गप्पी मछली को भी एक बड़े एक्वेरियम की जरूरत होती है ताकि वे खुलकर तैर सकें। ये ठंडे पानी में रह सकती हैं और 22-28 डिग्री सेल्सियस का तापमान इन्हें पसंद आता है। गप्पी मछली बहुत ही शांत स्वभाव की होती हैं और इन्हें अन्य छोटी मछलियों के साथ रखा जा सकता है। इन्हें किसी भी प्रकार का खाना दिया जा सकता है, लेकिन अच्छा खाना सबसे अच्छा माना जाता है।
चयन
दोनों में से किसे चुनना चाहिए?
अगर आप पहली बार एक्वेरियम रख रहे हैं तो गप्पी मछली आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती हैं क्योंकि इनकी देखभाल करना आसान है। ये आसानी से पालतू बन जाती हैं और इनकी देखभाल के लिए ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि, अगर आप कुछ अनोखा चाहते हैं और आपके पास पर्याप्त अनुभव है तो बेट्टा मछली भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसलिए अपने अनुभव और पसंद के अनुसार चयन करें।