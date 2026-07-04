बेट्टा मछली बनाम गप्पी मछली

बेट्टा बनाम गप्पी: जानिए एक्वेरियम के लिए दोनों में से किसका चयन करना चाहिए

लेखन अंजली 05:12 pm Jul 04, 202605:12 pm

क्या है खबर?

एक्वेरियम मछलियां पालतू जानवरों के रूप में काफी लोकप्रिय हो गई हैं। इस श्रेणी में बेट्टा मछली और गप्पी मछली सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। दो नों मछलियां अपने रंग-बिरंगे रूप और छोटे आकार के कारण आकर्षण का केंद्र बनती हैं, लेकिन इन दोनों में कई अंतर हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि इन दोनों मछलियों में क्या अंतर है और किसे शुरुआती एक्वेरियम रखने वालों के लिए चुनना बेहतर है।