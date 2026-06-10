40 साल से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए फायदेमंद हैं ये योगासन, ऐसे करें अभ्यास
क्या है खबर?
अगर आप 40 साल के हो गए हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए योग एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। सही योगासन का चयन करना जरूरी है, जो आपकी उम्र और शारीरिक स्थिति के अनुसार हो। इस लेख में हम आपको ऐसे योगासनों के बारे में बताएंगे, जो 40 साल से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए फायदेमंद हैं।
#1
ताड़ासन
ताड़ासन एक सरल और प्रभावी योगासन है, जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को आसमान की ओर उठाकर उंगलियों को आपस में फंसा लें। अब धीरे-धीरे पंजों के बल खड़े होते हुए शरीर को ऊपर की ओर खीचने की कोशिश करें। इस मुद्रा में कुछ सेकंड रहें और फिर धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं। यह आसन शरीर की लंबाई बढ़ाने और संतुलन बनाए रखने में मददगार है।
#2
वृक्षासन
वृक्षासन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े होकर बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर की जांघ पर रखें। अब अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं। इस दौरान अपनी नजरें किसी एक स्थिर बिंदु पर टिकाएं। कुछ देर इसी अवस्था में रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं, फिर इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से भी दोहराएं।
#3
भुजंगासन
भुजंगासन पीठ के निचले हिस्से को मजबूत बनाने और पीठ को खींचने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। अब अपने हाथों को कंधे के बराबर में रखते हुए सिर को उठाएं और जितना हो सके उतना ऊपर उठाने की कोशिश करें। कुछ देर इसी मुद्रा में रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। यह आसन पीठ दर्द में भी राहत दिला सकता है।
#4
वीरभद्रासन
वीरभद्रासन ताकत और संतुलन दोनों को बढ़ाता है। इसके लिए सबसे पहले पैरों को दूर-दूर तक फैलाकर खड़े हो जाएं। अब दाएं पैर को 90 डिग्री घुमाएं और शरीर का ऊपरी हिस्सा दाईं ओर घुमाएं। फिर सांस लेते हुए दाएं हाथ के साथ-साथ ऊपर की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने पर रखें। कुछ देर इसी मुद्रा में रहें और फिर धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं।
#5
बालासन
बालासन तनाव से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले वज्रासन की मुद्रा में बैठें और गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। अब सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे आगे की ओर झुककर माथे को जमीन से सटाएं। इस अवस्था में दोनों हाथ सामने, माथा जमीन से टिका हुआ और छाती जांघों पर रहेगी। कुछ सेकंड इसी मुद्रा में रहकर सामान्य रूप से सांस लेते रहें, फिर सांस लेते हुए धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं।