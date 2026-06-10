40 साल से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए फायदेमंद हैं ये योगासन, ऐसे करें अभ्यास

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ताड़ासन

ताड़ासन एक सरल और प्रभावी योगासन है, जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को आसमान की ओर उठाकर उंगलियों को आपस में फंसा लें। अब धीरे-धीरे पंजों के बल खड़े होते हुए शरीर को ऊपर की ओर खीचने की कोशिश करें। इस मुद्रा में कुछ सेकंड रहें और फिर धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं। यह आसन शरीर की लंबाई बढ़ाने और संतुलन बनाए रखने में मददगार है।