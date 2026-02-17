ब्रोकली को पकाने के लिए अपनाएं ये तरीके, मिलेगा अधिक पोषण

ब्रोकली एक सेहतमंद सब्जी है, जो एंटी-ऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स से भरपूर होती है। इसे सही तरीके से पकाने पर इसके पोषक तत्वों को अधिकतम मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको ब्रोकली को पकाने के बेहतरीन तरीकों के बारे में बताएंगे, जिससे आप इस सब्जी का पूरा फायदा उठा सकते हैं और इसे अपने खाने में शामिल कर सकते हैं।

#1 भाप में पकाना भाप में पकाना ब्रोकली के लिए सबसे अच्छा तरीका है। इससे न केवल इसका रंग बना रहता है, बल्कि इसके सभी जरूरी तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। इसके लिए एक स्टीमर या छलनी का उपयोग करें और पानी को उबालकर उसमें ब्रोकली को डालें। लगभग 5-7 मिनट तक भाप में पकाने के बाद ब्रोकली नरम हो जाएगी और इसका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा। इस तरीके से पकाई गई ब्रोकली सलाद या साइड डिश के रूप में परोसी जा सकती है।

#2 उबालना उबालना भी एक आसान तरीका है, जिससे आप ब्रोकली को पका सकते हैं। इसके लिए पानी को उबालकर उसमें थोड़ा नमक डालें, फिर ब्रोकली के फूलों को उसमें डालें और 2-3 मिनट तक उबालें। ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा समय तक उबालने से इसके जरूरी तत्व कम हो सकते हैं। इस तरीके से पकाई गई ब्रोकली सूप या करी में डालने के लिए उपयुक्त होती है।

#3 सेंकना सेंकना ब्रोकली को कुरकुरा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए ओवन को पहले से ही 200 डिग्री पर गर्म करें, फिर ब्रोकली के फूलों को हल्का सा तेल, नमक और मिर्च पाउडर मिलाकर बेकिंग ट्रे पर फैलाएं और ओवन में रखें। हर 10 मिनट पर हिलाते रहें ताकि सभी तरफ से समान रूप से सुनहरी हो जाएं। लगभग 20-25 मिनट बाद आपकी कुरकुरी ब्रोकली तैयार हो जाएगी, जिसे आप स्नैक के रूप में खा सकते हैं।

