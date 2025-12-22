क्रिसमस: इस बार भारत की इन जगहों पर मनाएं त्योहार, यादगार रहेगा जश्न

हर साल क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह मसीहों के लिए बहुत खास त्योहार है क्योंकि यह यीशु के जन्म का प्रतीक है। इस अवसर पर पूरी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और लोग अपने घरों को सजाने से लेकर क्रिसमस ट्री पर उपहार रखने तक कई चीजें करते हैं। अगर आप इस त्योहार पर घूमने की योजना बना रहे हैं तो उत्तर-पूर्व भारत की इन जगहों का रुख करें।

#1 शिलांग मेघालय की राजधानी शिलांग उत्तर पूर्व भारत का एक सुंदर शहर है, जहां क्रिसमस मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहां के चर्चों को रोशनी से सजाया जाता है और क्रिसमस ट्री को भी। यहां के चर्चों में क्रिसमस की विशेष प्रार्थना होती है। इसके अलावा यहां पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जहां आप स्थानीय नाच-गाना और संगीत का आनंद ले सकते हैं।

#2 मेचुका अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले में स्थित मेचुका एक छोटा-सा शहर है, जो तवांग से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। यहां पर आप बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे-भरे जंगलों और साफ-सुथरे झीलों का आनंद ले सकते हैं। क्रिसमस पर यहां का मौसम ठंडा रहता है, इसलिए यहां जाने से पहले इस मौसम की जानकारी जरूर ले लें।

#3 असम असम भी उत्तर पूर्व भारत का एक हिस्सा है, जो अपने चाय बागानों, वन्यजीव अभयारण्यों और ऐतिहासिक जगहों के लिए मशहूर है। यहां पर आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, माजुली द्वीप, गोलाघाट आदि जगहों पर घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा असम में कई सुंदर चर्च भी हैं, जहां क्रिसमस की विशेष प्रार्थना होती है। यहां पर क्रिसमस मनाना भी बहुत खास होता है।

#4 तवांग तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। तवांग अपनी बौद्ध संस्कृति और धार्मिक जगहों के लिए जाना जाता है। यहां स्थित तवांग मठ एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्रिसमस के दौरान तवांग की यात्रा करना आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकता है। यहां का ठंडा मौसम और शांत माहौल आपको सुकून का अनुभव कराएगा।