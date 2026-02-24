सूरज उगने का सुंदर नजारा देखने के लिए बेहतरीन हैं वियतनाम की ये जगहें, करें यात्रा

वियतनाम दक्षिण-पूर्व एशिया का एक खूबसूरत देश है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और मेहमान नवाजी के चलते हर साल यहां हजारों पर्यटक आते हैं। वियतनाम में कई ऐसी जगहें हैं, जहां आप सूर्योदय का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। सूर्योदय के समय आसमान में बदलते रंग और शांत वातावरण आपके मन को सुकून देंगे। आइए हम आपको वियतनाम के 5 ऐसे सनराइज स्पॉट के बारे में बताते हैं, जहां की यात्रा एक बेहतरीन अनुभव होगी।

#1 सापा सापा वियतनाम के उत्तरी हिस्से में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो अपनी हरी-भरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है। यहां का सूर्योदय देखने लायक होता है। सुबह-सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ती हैं तो पूरा नजारा बेहद खूबसूरत लगता है। सापा में पैदल यात्रा करने वाले पर्यटक भी इस दृश्य का आनंद ले सकते हैं। यहां की ठंडी हवा और ताजगी भरी सुबह आपके मन को सुकून देगी।

#2 होआंग सोन्ग पहाड़ियां होआंग सोन्ग पहाड़ियों को गोल्डन ब्रिज भी कहा जाता है। यह जगह अपने अनोखे डिजाइन और खूबसूरत दृश्य के लिए मशहूर है। यहां से सूर्योदय का नजारा बहुत सुंदर दिखता है। इसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। होआंग सोन्ग पहाड़ियों पर पहुंचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ सकती है, लेकिन इसके बाद जो दृश्य आपको देखने को मिलेगा, वह आपकी सारी थकान को चुटकियों में दूर कर देगा।

#3 फान्सिपान पहाड़ फान्सिपान पहाड़ वियतनाम का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसे 'इंडोचाइना की छत' भी कहा जाता है। इस पहाड़ पर पहुंचकर आप सूर्योदय का अनोखा दृश्य देख सकते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आपको केबल कार सेवा मिलती है, जो बहुत ही आरामदायक होती है। इस पहाड़ से चारों ओर फैली हरियाली और घाटियां देखने लायक हैं। यहां का वातावरण शांत और ताजगी भरा है, जो आपके मन को सुकून देगा।

#4 न्हा ट्रांग समुद्रतट न्हा ट्रांग समुद्रतट वियतनाम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां आप न केवल धूप सेंक सकते हैं, बल्कि सूर्योदय का आनंद भी ले सकते हैं। सुबह-सुबह जब सूरज समुद्र में उगता है तो पूरा नजारा बेहद खूबसूरत लगता है। न्हा ट्रांग समुद्रतट पर आप विभिन्न जल गतिविधियों का भी मजा ले सकते हैं, जैसे कि स्कूबा डाइविंग और स्नोर्कलिंग आदि। यहां का शांत वातावरण और ताजगी भरी सुबह आपके मन को सुकून देगी।