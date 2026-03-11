गर्मियों के दौरान घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश की ये 5 जगहे हैं बेहतरीन

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, हरे-भरे पहाड़ और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गर्मियों के दौरान यहां का मौसम सुहावना होता है, जो छुट्टियों मनाने के लिए आदर्श है। इस लेख में हम आपको हिमाचल प्रदेश की पांच ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप गर्मियों में जाकर अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं और प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिता सकते हैं।

#1 मनाली मनाली हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपने हरे-भरे जंगलों, बर्फ से ढके पहाड़ों और साफ-सुथरे नदियों के लिए जाना जाता है। यहां आप रोहतांग दर्रा, सोलांग घाटी, हिडिंबा देवी मंदिर और वशिष्ठ कुंड जैसी कई आकर्षक जगहों का आनंद ले सकते हैं। मनाली में पैराग्लाइडिंग, नदी में तैरना और बर्फ में खेल जैसे रोमांचक खेलों का भी मजा लिया जा सकता है। यहां का मौसम गर्मियों में भी ठंडा रहता है, जिससे यात्रा आरामदायक होती है।

#2 धर्मशाला धर्मशाला एक शांतिपूर्ण शहर है, जो तिब्बती संस्कृति और इतिहास से भरा हुआ है। यह शहर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र भी माना जाता है। यहां आप दलाई लामा के निवास स्थान मैकलोड गंज, नूरपुर किला और भागसुनाग झरना जैसी जगहों पर जा सकते हैं। धर्मशाला में पहाड़ों पर चढ़ाई, कैंपिंग और योगा अभ्यास जैसी गतिविधियों का आनंद भी लिया जा सकता है। यहां का मौसम गर्मियों में भी सुहावना रहता है, जिससे यात्रा आरामदायक होती है।

#3 शिमला शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी होने के नाते एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी पुरानी वास्तुकला और खूबसूरत परिदृश्य के लिए जाना जाता है। यहां आप रिज रोड, जाखू मंदिर, समर हिल्स और स्कैंडलर लॉज जैसी जगहों पर जा सकते हैं। शिमला में खरीदारी, कैफे और स्थानीय व्यंजनों का आनंद भी लिया जा सकता है। यहां का मौसम गर्मियों में भी ठंडा रहता है, जिससे यात्रा आरामदायक होती है।

#4 कुल्लू घाटी कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटियों में से एक है, जो अपनी हरी-भरी वादियों और फूलों से भरे मैदानों के लिए मशहूर है। यहां आप रघुनाथ मंदिर, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कसोल गांव और मणिकरण साहिब जैसी जगहों पर जा सकते हैं। कुल्लू घाटी में पहाड़ों पर चढ़ाई, कैंपिंग और फोटोग्राफी का आनंद भी लिया जा सकता है। यहां का मौसम गर्मियों में भी सुहावना रहता है, जिससे यात्रा आरामदायक होती है।