गर्मियों की छुट्टियों के लिए बेहतरीन हैं ये 5 बजट अनुकूल जगहें, मजेदार होगी यात्रा 

गर्मियों की छुट्टियों के दौरान परिवार या दोस्तों के साथ घूमने के लिए ऐसी जगहें चुननी चाहिए, जो बजट अनुकूल होने के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हों। इसके लिए भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां आप गर्मियों में आसानी से पहुंच सकते हैं और वहां के शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसी बजट अनुकूल जगहों के बारे में बताते हैं, जहां गर्मियों की छुट्टियों में जाना अच्छा है।

#1 कदमत द्वीप (लक्षद्वीप) लक्षद्वीप में स्थित कदमत द्वीप एक सुंदर जगह है, जो अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों और नीले पानी के लिए जाना जाता है। यहां आप पानी के अंदर की दुनिया का आनंद ले सकते हैं और अन्य जल खेलों का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के शांत माहौल में आराम कर सकते हैं और प्रकृति की सुंदरता का लुत्फ उठा सकते हैं। यह द्वीप अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए भी मशहूर है।

#2 मसूरी (उत्तराखंड) उत्तराखंड में स्थित मसूरी को 'पहाड़ों की रानी' के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह अपने हरे-भरे पहाड़ों और ठंडी हवा के लिए जानी जाती है। यहां आप केम्प्टी फॉल्स, गन हिल और लंढौर बाजार जैसी जगहों पर जा सकते हैं। इसके अलावा मसूरी में कई पुरानी इमारतें भी देखने को मिलती हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है।

#3 मनाली (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जो अपने बर्फ से ढके पहाड़ों और ठंडी हवा के लिए जाना जाता है। यहां आप सोलंग घाटी, हेडन घाटी और रोहतांग पास जैसी जगहों पर जा सकते हैं। इसके अलावा मनाली में पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग जैसी कई रोमांचक गतिविधियां भी उपलब्ध हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है।

#4 कासोल (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश में स्थित कासोल एक छोटा सा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यह पार्वती घाटी में स्थित है और यहां से पार्वती नदी गुजरती है। कासोल ट्रेकिंग, कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा यहां से मणिकरण साहिब गुरुद्वारा भी देखा जा सकता है, जो सिख धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है।