30,000 रुपये के बजट में हनीमून मनाने के लिए आप चुन सकते हैं ये अंतरराष्ट्रीय जगहें

हनीमून शादी के बाद का एक खास समय होता है। इसके लिए अक्सर लोग विदेश जाने का सपना देखते हैं, लेकिन बजट की चिंता सताती रहती है। अगर आपका बजट 30,000 रुपये है तो आप विदेश में कुछ बेहतरीन जगहों का रुख कर सकते हैं। इन जगहों पर आप सुंदर नजारों, रोमांटिक गतिविधियों और स्थानीय संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। आइए 5 बेहतरीन जगहों के बारे में जानते हैं, जो आपके बजट में फिट बैठेंगी।

#1 थाईलैंड का फुकेत थाईलैंड का फुकेत द्वीप एक बहुत ही खूबसूरत और लोकप्रिय हनीमून स्थल है। यहां के सफेद रेत वाले समुद्र तट, नीला पानी और हरे-भरे पहाड़ इस जगह को आदर्श बनाते हैं। आप यहां पानी के अंदर की दुनिया देख सकते हैं या बस अपने साथी के साथ रोमांटिक समय बिता सकते हैं। इसके अलावा आप स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं और थाई खाने का आनंद ले सकते हैं। फुकेत में कई आरामदायक ठहरने के स्थान भी हैं।

#2 मलेशिया का लंगकावी मलेशिया का लंगकावी द्वीप एक बेहतरीन हनीमून स्थल है, जो जोड़ों की पसंद बनता जा रहा है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यहां आप पहाड़ों तक जाने वाली केबल कार की सवारी कर सकते हैं, जिससे दिखने वाला नजारा मनोरम होता है। इसके अलावा आप यहां अपने साथी का हाथ थाम कर हवा में तैरते पुल पर भी चल सकते हैं। लंगकावी में कई झरने भी हैं, जहां आप घूम सकते हैं।

#3 मालदीव मालदीव एक ऐसा देश है, जो अपने खूबसूरत द्वीपों के लिए मशहूर है। यह ज्यादातर जोड़ों की पहली पसंद रहता है, क्योंकि यह किफायती भी है। यहां के नीले पानी वाले समुद्र तट और आरामदायक ठहरने के स्थान हनीमून मनाने के लिए आदर्श हैं। यहां पानी में तैरते हुए या खूबसूरत नजारे देखते हुए आपको प्यार जताने का अच्छा मौका मिल जाएगा। यहां पर आप पानी के अंदर की दुनिया देख सकते हैं और कई गतिविधियां कर सकते हैं।

#4 श्रीलंका का नुवारा एलिया श्रीलंका का नुवारा एलिया एक पहाड़ी जगह है, जिसे 'लिटिल इंग्लैंड' भी कहा जाता है। यह जगह अपने चाय के बागानों और ठंडी जलवायु के लिए जानी जाती है। यहां आप चाय की फैक्ट्री देख सकते हैं और ताजगी भरी हवा में घूम सकते हैं। इसके अलावा यहां के झरने भी देखने लायक हैं, जो आपको एक शानदार अनुभव प्रदान करेंगे। नुवारा एलिया में आप गोल्फ का भी आनंद ले सकते हैं, जो एक बढ़िया खेल है।