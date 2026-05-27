चाय के साथ खाएं ये 5 तरह के बेसन से बने स्नैक्स, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
भारत में चाय के साथ कुछ न कुछ खाने की परंपरा काफी पुरानी है। खासकर जब बात बेसन की हो तो यह भारतीय घरों में एक अहम स्थान रखता है। बेसन से बने स्नैक्स न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहतमंद भी होते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे बेसन के स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो आपके चाय के समय को और भी खास बना देंगे और इन्हें बनाना भी आसान है।
#1
बेसन का चूरमा
बेसन का चूरमा एक पारंपरिक राजस्थानी मिठाई है, जिसे खासतौर से त्योहारों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में भूनकर उसमें चीनी का चूरमा मिलाया जाता है। फिर इसमें सूखे मेवे डालकर इसे सजाया जाता है। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। इसे बनाना आसान है और यह आपके घर के सभी सदस्यों को पसंद आएगी।
#2
बेसन की कचौड़ी
बेसन की कचौड़ी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय स्नैक है। इसे बनाने के लिए आटे में मसाले मिलाकर छोटी-छोटी लोइयां बनाई जाती हैं, फिर इन्हें भरकर तेल में तला जाता है। इन कचौड़ियों को आम या आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता है। यह स्नैक खासतौर पर त्योहारों और खास मौकों पर बनाई जाती है। इसका स्वाद और कुरकुरापन इसे खास बनाते हैं। इसे बनाना थोड़ा समय लेता है, लेकिन इसका स्वाद बेहद लाजवाब है।
#3
बेसन की सेव
बेसन की सेव एक प्रकार का कुरकुरा स्नैक है, जिसे चाय के साथ खाया जाता है। इसे बनाने के लिए बेसन को पानी में घोलकर पतले तार वाली छलनी से निकालते हुए गर्म तेल में तलते जाते हैं। इस प्रक्रिया में सेव को कई आकार दिए जा सकते हैं। इन्हें ठंडा होने पर नमक, लाल मिर्च पाउडर और हींग मिलाकर परोसा जाता है। यह स्नैक बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरा होता है।
#4
बेसन का ढोकला
गुजराती खाने में शामिल बेसन का ढोकला एक भाप में पकाया गया स्नैक है, जिसे आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले बेसन, दही, हल्दी पाउडर, नमक आदि सामग्री मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, जिसे खास बर्तन में रखा जाता है। 15-20 मिनट बाद इसे निकालकर ऊपर से तड़का लगाकर परोसा जाता है। यह स्नैक न केवल हल्का होता है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है।
#5
बेसन की मिठाई
गुजरात में बनाई जाने वाली बेसन की मिठाई भी बहुत मशहूर है, जिसे 'मोहन थाल' कहा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में भूनकर उसमें गुड़ या चीनी मिलाई जाती है, फिर इसे ठंडा करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। यह मिठाई त्योहारों पर बनाई जाती है। इन सभी स्नैक्स को बनाने में थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन इनका स्वाद और पोषण इन्हें खास बनाते हैं।