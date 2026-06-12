खीर कदम की रेसिपी

घर पर आसानी से बनाया जा सकता है बंगाली स्टाइल खीर कदाम, जानिए रेसिपी

लेखन सयाली 12:46 pm Jun 12, 202612:46 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की पारंपरिक मिठाइयों में खीर कदाम का एक खास स्थान है। यह मिठाई चावल, खोया और नारियल के मेल से बनाई जाती है। इसके स्वाद और बनावट में जो खासियत है, वह इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा बनाती है। अगर आप भी इस मिठाई को घर पर बनाना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। इसे आप खास मौकों पर बनाकर मेहमानों को खुश कर सकते हैं।