घर पर आसानी से बनाया जा सकता है बंगाली स्टाइल खीर कदाम, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की पारंपरिक मिठाइयों में खीर कदाम का एक खास स्थान है। यह मिठाई चावल, खोया और नारियल के मेल से बनाई जाती है। इसके स्वाद और बनावट में जो खासियत है, वह इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा बनाती है। अगर आप भी इस मिठाई को घर पर बनाना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। इसे आप खास मौकों पर बनाकर मेहमानों को खुश कर सकते हैं।
सामग्री
खीर कदाम बनाने के लिए जरूरी सामान
खीर कदम बनाने के लिए आपको एक कप चावल, डेढ़ लीटर दूध, डेढ़ कप चीनी, एक कप सूखा नारियल (कद्दूकस किया हुआ), एक कप मावा, एक चौथाई छोटा चम्मच केसर, 3 बड़े चम्मच घी, 2 बड़े चम्मच बादाम, 2 बड़े चम्मच पिस्ता और एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर चाहिए होगा। इस व्यंजन को बनाते समय आप चाहें तो सामग्री की मात्रा को अपने मन मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं।
#1
दूध को पकाएं
सबसे पहले एक पैन में दूध डालकर उसे मध्यम आंच पर पकने दें। जब दूध में उबाल आने लगे तो उसमें चावल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। चावल डालने के बाद दूध को लगातार चलाते रहें, ताकि वह तले से चिपके नहीं। इस प्रक्रिया में लगभग 20-25 मिनट लग सकते हैं। चावल पूरी तरह से पक जाने के बाद दूध को धीमी आंच पर पकने दें, ताकि उसमें से पानी थोड़ा कम हो जाए और वह गाढ़ा हो जाए।
#2
चीनी मिलाएं
जब आपको लगे कि दूध और चावल वाला मिश्रण गाढ़ा हो गया है तो उसमें चीनी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। चीनी डालने के बाद मिश्रण को फिर से मध्यम आंच पर पकने दें और बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि चीनी अच्छी तरह मेल जाए। चीनी पूरी तरह से मिल जाने के बाद मिश्रण में मावा डालें और अच्छी तरह मिलाकर 5-10 मिनट तक पकाएं। इस दौरान मिश्रण को हल्का-फुल्का चलाते रहें, ताकि वह तले से चिपके नहीं।
#3
खोया और नारियल मिलाएं
अब मिश्रण में कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालें और अच्छी तरह मिलाएं। नारियल मिलाने के बाद मिश्रण में केसर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। केसर मिलाने के बाद मिश्रण को धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक पकाएं, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं। इस दौरान मिश्रण को हल्का-फुल्का चलाते रहें, ताकि वह तले से चिपके नहीं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें।
#4
सजावट करके परोसें
जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसके छोटे-छोटे गोले बनाकर चपटा करें। इसके अंदर रसगुल्ला डालें और ऊपर से मिश्रण को लड्डू का आकार दे दें। इसी तरह सभी खीर कदम तैयार कर लें। अब कद्दूकस किए हुए नारियल में इन लड्डुओं को लपेटें, ताकि इनका स्वाद और भी बेहतरीन लग सके। इस मिठाई को खाने के बाद आपके घर वाले खुश हो जाएंगे और आपकी खूब तारीफ भी करेंगे।