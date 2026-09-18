शक्कर का स्वास्थ्यवर्धक विकल्प ज्वार की चाशनी

रिफाइंड शक्कर का स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है ज्वार की चाशनी, जानिए इसके फायदे

लेखन सयाली 04:18 pm Sep 18, 202604:18 pm

क्या है खबर?

ज्वार की चाशनी एक प्राकृतिक मिठास वाला पदार्थ है, जो रिफाइंड शक्कर का सेहतमंद विकल्प है। यह चाशनी ज्वार के रस से बनाई जाती है और इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) होता है। इसके सेवन से शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह खाने की मिठास भी बढ़ाती है। इस लेख में हम ज्वार की चाशनी के फायदे और इसे बनाने का तरीका जानेंगे, जिससे आप इसे अपनी खाने की आदतों में शामिल कर सकते हैं।