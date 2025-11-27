क्या है रेजिस्टेंस स्लेड ट्रेनिंग? जानिए इसके फायदे

रेजिस्टेंस स्लेड ट्रेनिंग एक खास एक्सरसाइज है, जो शरीर की ताकत और सहनशक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकती है। यह एक ऐसा उपकरण है, जिसे खींचकर या धकेलकर किया जाता है। इस ट्रेनिंग से न केवल मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, बल्कि दिल और रक्त संचार प्रणाली भी बेहतर होती है। आइए इस ट्रेनिंग के कुछ प्रमुख फायदों के बारे में जानते हैं।

#1 मांसपेशियों को मिल सकती है मजबूती रेजिस्टेंस स्लेड ट्रेनिंग से मांसपेशियों को ताकत मिलती है। इसे खींचने या धकेलने से शरीर की कई मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जिससे शरीर की ताकत बढ़ती है। नियमित रूप से इस एक्सरसाइज को करने से मांसपेशियों की ताकत में सुधार होता है और शरीर की शक्ति बढ़ती है। यह खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो खेल-कूद में रुचि रखते हैं या जिन्हें शारीरिक मेहनत करनी होती है।

#2 दिल और रक्त संचार प्रणाली को बना सकती है बेहतर रेजिस्टेंस स्लेड ट्रेनिंग दिल और रक्त संचार प्रणाली के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसे करते समय दिल की धड़कनें तेज होती हैं, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है। इससे दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है। नियमित रूप से इस एक्सरसाइज को करने से हृदय रोग का खतरा कम होता है और शरीर की सहनशक्ति में सुधार होता है। यह ट्रेनिंग दिल और फेफड़ों को भी मजबूत बनाती है।

#3 वजन नियंत्रित करने में है सहायक अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस स्लेड ट्रेनिंग आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इसे करते समय ऊर्जा की खपत बढ़ती है, जिससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी घटती है और वजन नियंत्रित रहता है। इसके अलावा यह एक्सरसाइज शरीर की ऊर्जा खपत को तेज करती है, जिससे शरीर में फैट कम होती है। नियमित रूप से इस एक्सरसाइज को करने से वजन घटाने में मदद मिलती है।

#4 शरीर के लचीलेपन में हो सकता है सुधार रेजिस्टेंस स्लेड ट्रेनिंग करने से शरीर की लचीलापन भी बढ़ती है। इसे करते समय हाथ-पैर दोनों ही हिस्से काम करते हैं, जिससे जोड़ों और मांसपेशियों में खिंचाव आता है और लचीलापन बढ़ता है, खासकर कूल्हे और घुटनों के जोड़ मजबूत होते हैं और उनमें खिंचाव आता है, जिससे शरीर की गति क्षमता में सुधार होता है। इसके अलावा यह एक्सरसाइज शरीर की संतुलन क्षमता को भी बेहतर बनाती है, जिससे रोजमर्रा की गतिविधियां करना आसान हो जाता है।