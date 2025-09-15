हास्य योग से मिल सकते हैं ये 5 बड़े फायदे, जानें

हंसना एक ऐसी क्रिया है, जो न केवल हमारे मूड को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। हास्य योग एक खास प्रकार का व्यायाम है, जिसमें हंसने के साथ-साथ गहरी सांस लेने की प्रक्रिया शामिल होती है। यह योग का तरीका तनाव को कम करने, दिमाग को सक्रिय रखने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि हास्य योग को करने से क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं।

#1 तनाव को कम करने में है सहायक हास्य योग तनाव को कम करने में बहुत मददगार है। जब हम हंसते हैं, तो हमारे शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन बनते हैं, जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव को कम करते हैं। इसके अलावा हंसने से हमारी सांस लेने की प्रक्रिया भी सुधारती है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और तनाव कम होता है। नियमित रूप से हास्य योग करने से हम अधिक खुश और संतुलित महसूस करते हैं।

#2 दिमाग को सक्रिय रखने में है मददगार हास्य योग हमारे दिमाग को सक्रिय रखने में भी मदद करता है। जब हम हंसते हैं तो हमारे दिमाग की कोशिकाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं, जिससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा हंसने से हमारे दिमाग का रक्त संचार भी बेहतर होता है, जिससे दिमाग को अधिक पोषण मिलता है और उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। नियमित रूप से हास्य योग करने से हम मानसिक रूप से अधिक तेज और सजग रहते हैं।

#3 शारीरिक दर्द में हो सकती है कमी हास्य योग शारीरिक दर्द में भी कमी ला सकता है। जब हम जोर-जोर से हंसते हैं तो हमारी पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उनके तनाव से राहत मिलती है। इसके अलावा हंसने से शरीर की रक्त वाहिकाओं का संचार बेहतर होता है, जिससे दर्द में कमी आती है। हंसने से खुशी देने वाले हार्मोन बनते हैं, जो प्राकृतिक दर्द निवारक की तरह काम करते हैं। नियमित रूप से हास्य योग करने से शारीरिक दर्द में सुधार होता है।

#4 रोग प्रतिरोधक क्षमता को कर सकता है मजबूत हास्य योग हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में भी सहायक है। जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे पदार्थ बनते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा हंसने से हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे हम जल्दी स्वस्थ हो पाते हैं। नियमित रूप से हास्य योग करने से हमारी त्वचा भी स्वस्थ रहती है और हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं।