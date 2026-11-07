क्या आपके पेट में सूजन है या मोटापा बढ़ रहा है? इन 5 तरीकों से जानें

पेट का फूलना एक ऐसी स्थिति है, जिसमें आपके पेट की मांसपेशियां और ऊतक सूज जाते हैं। इस वजह से आपका पेट बढ़ा हुआ लग सकता है, लेकिन इस सूजन का आपकी चर्बी से कोई लेना-देना नहीं है।

पेट का फूलना आमतौर पर पाचन संबंधी समस्याओं के कारण होता है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थों और पेय का सेवन भी पेट फूलने का कारण बन सकता है।

ऐसा रात के समय हो सकता है, जब आपने ज्यादा खा लिया हो।