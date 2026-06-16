आम के सीजन को अलविदा करने से पहले बनाएं आम की रसमलाई, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
आम का सीजन लगभग खत्म होने वाला है। ऐसे में क्यों न इस मौके पर आम की रसमलाई बनाई जाए। यह एक पारंपरिक मिठाई है, जो खास मौकों पर बनाई जाती है। इस मिठाई का स्वाद और इसकी बनावट आपको एक अलग ही अनुभव देगी। आइए आज हम आपको आम की रसमलाई की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।
सामग्री
आम की रस मलाई के लिए जरूरी चीजें
आम की रसमलाई बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 500 ग्राम आम का गूदा, 200 ग्राम चावल का आटा, 1 लीटर दूध, 200 ग्राम चीनी, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 100 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम, थोड़ी सी केसर (वैकल्पिक) और 1 कप ताजा मलाई शामिल हैं। आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपने घर के लोगों के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं।
स्टेप-1
आम की रसमलाई बनाने का तरीका
सबसे पहले चावल के आटे को थोड़ा पानी डालकर गूंध लें और उसे 15 मिनट के लिए ढककर रख दें। इस दौरान दूध को उबालें और उसमें चीनी मिलाएं। जब दूध में उबाल आ जाए तो उसमें इलायची पाउडर डाल दें। अब आम के गूदे को अच्छे से फेंट लें, फिर उसमें चावल का आटा मिलाकर छोटे-छोटे गोले बना लें। इसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें तैयार गोले डालकर सुनहरा होने तक तलें।
स्टेप-2
आम की रसमलाई बनाने का आगे का तरीका
अब एक बर्तन में आम के गूदे को मलाई के साथ अच्छे से मिलाएं और उसमें केसर डालें। इसके बाद दूध वाले मिश्रण को गैस से उतारकर उसमें तले हुए आम के गोले डालें। इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर इसे फ्रिज में रख दें। जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे सर्विंग बर्तन में डालकर ऊपर से काजू और बादाम डालें। आपकी आम की रस मलाई तैयार है।
सजावट
आम की रसमलाई को सजाने का तरीका
आम की रसमलाई को सजाने के लिए आप ऊपर से काजू और बादाम डाल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कटे हुए पिस्ता या फिर सूखे मेवों से भी सजा सकते हैं। इससे आपकी मिठाई और भी खूबसूरत लगेगी और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। इस रसमलाई को ठंडा-ठंडा परोसें ताकि इसका असली स्वाद आए। यह रसमलाई न केवल आपके परिवार को बल्कि आपके मेहमानों को भी बेहद पसंद आएगी।