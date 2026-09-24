त्योहारों से पहले पुरुष इन 5 ग्रूमिंग टिप्स को अपनाकर दिख सकते हैं सबसे ज्यादा स्टाइलिश
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही हर कोई सबसे अच्छा दिखने की कोशिश करता है, फिर चाहें वह महिला हो या पुरुष, खासकर पुरुषों को लगता है कि ग्रूमिंग सिर्फ महिलाओं के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुषों को भी त्योहारों के मौके पर खुद को अच्छा दिखाने के लिए ग्रूमिंग पर ध्यान देना चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ग्रूमिंग टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप त्योहारों पर सबसे ज्यादा स्टाइलिश दिख सकते हैं।
#1
दाढ़ी को दें खास लुक
दाढ़ी को खास लुक देने के लिए पहले अपने चेहरे के बालों को ट्रिम करें। इसके बाद दाढ़ी को अच्छी तरह से साफ करने के लिए दाढ़ी धोने वाला साबुन या जेल लगाएं, फिर गुनगुने पानी से दाढ़ी को धो लें।
अब दाढ़ी को तौलिए से हल्के हाथों से पोंछें और दाढ़ी को मुलायम बनाने के लिए कोई अच्छा क्रीम या तेल लगाएं। यकीनन ऐसा करने से आपकी दाढ़ी अच्छी लगेगी।
#2
बालों को दें नया स्टाइल
बालों को नया स्टाइल देने के लिए सबसे पहले बालों को अच्छे से धोकर सुखा लें। इसके बाद अपने बालों के प्रकार के अनुसार शैंपू से धोने वाले जेल का इस्तेमाल करें, फिर बालों को सुखाने के बाद अपनी पसंदीदा हेयरस्टाइल के अनुसार जेल, क्रीम या पाउडर लगाकर सेट करें।
यह भी सुनिश्चित करें कि हेयरस्टाइल सेट करने के लिए आप हल्के हाथों से जेल या क्रीम का इस्तेमाल करें क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है।
#3
शरीर की खुशबू पर दें ध्यान
अच्छी खुशबू वाला इत्र न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपके आस-पास के माहौल को भी ताजगी और खुशबू से भर देता है।
इसके लिए अपने शरीर को पूरी तरह साफ करने के बाद कलाई, गर्दन और कान के पीछे हल्के हाथों से इत्र लगाएं।
इसके अलावा अगर आपके शरीर की खुशबू अच्छी होगी तो इससे आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे और दूसरों पर अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे।
#4
कपड़ों को चुनें सही तरीके से
कपड़े चुनते समय अपने शरीर के आकार और मौसमी बदलाव को ध्यान में रखें ताकि आप सबसे अच्छे दिखें। त्योहारों के लिए कुर्ता-पायजामा, धोती-कुर्ता, जैकेट के साथ शर्ट या शर्ट और पैंट का चयन करें।
इसके अतिरिक्त आप चाहें तो शर्ट और जींस को भी अपने फैशन का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो त्योहारों पर आप सबसे ज्यादा स्टाइलिश दिखेंगे।
#5
नाखूनों को रखें साफ-सुथरा
नाखून साफ-सुथरे और स्वस्थ दिखते हैं तो आप ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसके लिए नाखूनों को हमेशा साफ रखें और उन्हें नियमित तौर पर काटते रहें।
इसके अलावा नाखूनों की ग्रूमिंग के लिए किसी अच्छे ब्रांड की नेल कटर, नेल फाइलर, नेल क्लिपर और नेल क्रीम का इस्तेमाल करें।
साथ ही नाखूनों पर हल्के हाथों से नेल क्रीम लगाएं। इससे नाखून मुलायम रहेंगे और उनकी चमक भी बरकरार रहेगी।