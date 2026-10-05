स्वाद और सेहत का बेहतरीन मिश्रण है चुकंदर का डोसा, जानिए इसकी रेसिपी

सबसे पहले चुकंदर, चावल और उड़द की दाल को रातभर पानी में भिगो दें।

अगले दिन इन सभी चीजों को मिक्सी में पीसकर एक चिकना घोल बना लें। इस घोल को 8-10 घंटे के लिए ढककर रख दें ताकि यह फूल सके। फूलने के बाद इसमें नमक मिलाएं और अच्छी तरह मिलाएं।

अब एक तवे पर थोड़ा सा तेल गर्म करके इसमें एक करारा डोसा बनाएं। इसी तरह सारे घोल से डोसे बनाकर गर्मागर्म परोसें।