स्वाद और सेहत का बेहतरीन मिश्रण है चुकंदर का डोसा, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
चुकंदर का डोसा एक अनोखा और पौष्टिक व्यंजन है, जो न केवल आपके खाने के स्वाद को बढ़ाता है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इस डोसे की खासियत यह है कि इसमें चुकंदर का प्राकृतिक रंग और पोषण शामिल होता है, जिससे यह आपके भोजन को रंगीन और सेहतमंद बनाता है। आइए आज हम आपको चुकंदर के डोसे की रेसिपी बताते हैं।
सामग्रियां
चुकंदर का डोसा बनाने के लिए जरूरी चीजें
चुकंदर का डोसा बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि चुकंदर (2-3 बड़े टुकड़े), चावल (1 कप), उड़द की दाल (आधा कप), मेथी के बीज (1 छोटी चम्मच), नमक (स्वादानुसार), पानी (जितना जरूरी हो) और तेल या घी (डोसे बनाने के लिए)।
इन सभी चीजों का उपयोग करके आप अपने परिवार और दोस्तों को एक अनोखा और पौष्टिक व्यंजन परोस सकते हैं।
विधि
चुकंदर का डोसा बनाने का तरीका
सबसे पहले चुकंदर, चावल और उड़द की दाल को रातभर पानी में भिगो दें।
अगले दिन इन सभी चीजों को मिक्सी में पीसकर एक चिकना घोल बना लें। इस घोल को 8-10 घंटे के लिए ढककर रख दें ताकि यह फूल सके। फूलने के बाद इसमें नमक मिलाएं और अच्छी तरह मिलाएं।
अब एक तवे पर थोड़ा सा तेल गर्म करके इसमें एक करारा डोसा बनाएं। इसी तरह सारे घोल से डोसे बनाकर गर्मागर्म परोसें।
परोसना
इस तरह से परोसें चुकंदर का डोसा
आप अपने चुकंदर के डोसे को नारियल की चटनी या सांभर के साथ परोस सकते हैं।
इसके अलावा आप इसमें अपनी पसंदीदा चटनी भी मिला सकते हैं जैसे कि टमाटर की चटनी या प्याज की चटनी।
यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
अपने खाने में थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए आज ही इस अनोखे व्यंजन को आजमाएं और अपने परिवार और दोस्तों को खुश करें।
लाभ
चुकंदर के डोसे के फायदे
चुकंदर के डोसे कई सेहत के फायदे देते हैं। ये आपके पाचन को सुधारते हैं और इसमें मौजूद तत्व आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से लड़ने में मदद करते हैं।
इसके अलावा चुकंदर में कुछ खास तत्व होते हैं, जो रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं और दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।
इस व्यंजन का नियमित सेवन आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको ताजगी का अनुभव कराता है।