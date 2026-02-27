वेल्स के ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं ये जगहें, एक बार जरूर जाएं

यूनाइटेड किंगडम (UK) के पश्चिमी हिस्से में स्थित वेल्स एक ऐसा देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां के ग्रामीण इलाकों में कई छिपी हुई ज्वेल्स हैं, जो पर्यटकों को शांति और सुकून का अनुभव कराते हैं। इन जगहों पर आकर आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं और स्थानीय संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। आइए वेल्स के ग्रामीण इलाकों की कुछ बेहतरीन जगहें जानते हैं।

#1 स्नोडोनिया राष्ट्रीय उद्यान स्नोडोनिया राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी वेल्स में स्थित एक बहुत सुंदर जगह है। यहां का स्नोडोन पर्वत शिखर पूरे ब्रिटेन का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस उद्यान में कई झीलें, झरने और घने जंगल हैं, जो इसे पैदल यात्रा और कैंपिंग के लिए आदर्श बनाते हैं। यहां आप अलग-अलग प्रकार के जानवरों को भी देख सकते हैं और स्थानीय संस्कृति को करीब से जान सकते हैं। स्नोडोनिया में कई पैदल यात्रा के रास्ते भी हैं, जो अलग-अलग अनुभव प्रदान करते हैं।

#2 कार्डिफ किला कार्डिफ किला दक्षिणी वेल्स की राजधानी कार्डिफ में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। यह किला 2000 साल पुराना है और इसकी दीवारें रोमन काल से शुरू होकर मध्ययुगीन काल तक फैली हुई हैं। इस किले में एक सुंदर पार्क भी है, जहां आप आराम कर सकते हैं और पिकनिक मना सकते हैं। यहां का संग्रहालय भी देखने लायक है, जिसमें वेल्स की इतिहास और संस्कृति से जुड़ी कई रोचक जानकारियां शामिल हैं।

#3 ब्रेकन बीकन्स राष्ट्रीय उद्यान ब्रेकन बीकन्स राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी वेल्स में स्थित एक खूबसूरत जगह है, जो अपने पहाड़ों, घाटियों और झरनों के लिए मशहूर है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है क्योंकि यहां हरियाली, ताजगी हवा और शांत वातावरण मिलता है। यहां पैदल यात्रा, चट्टानों पर चढ़ाई और घुड़सवारी जैसी गतिविधियां उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहां कई झरने भी देखने लायक हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।

