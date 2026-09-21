बेल्जियम के इन स्ट्रीट स्नैक्स को एक बार जरूर आजमाएं, स्वाद जरूर आएगा पसंद

वॉफल्स बेल्जियम की एक मीठी रेसिपी है, जो दुनियाभर में मशहूर है। इसे बनाने के लिए मैदा, चीनी, फल और दूध मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, जिसे वॉफल आयरन में पकाया जाता है।

वॉफल्स को गर्मा-गर्म परोसने से पहले उन पर मक्खन, चॉकलेट सॉस, फल, व्हिप क्रीम या आइसक्रीम डालकर सजाया जाता है। इनका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि आप इन्हें कभी भी भूल नहीं सकते।

इसे आइसक्रीम के साथ खा कर भी दिल खुश हो जाता है।