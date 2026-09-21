बेल्जियम के इन स्ट्रीट स्नैक्स को एक बार जरूर आजमाएं, स्वाद जरूर आएगा पसंद
क्या है खबर?
बेल्जियम को यूरोप का सबसे छोटा देश माना जाता है। यह देश अपने खाने के लिए दुनियाभर में मशहूर है। यहां के व्यंजनों में आपसी मेल-जोल के कारण इनमें एक अलग ही स्वाद आ जाता है और इनका स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि आप इन्हें कभी भी नहीं भूल सकते। आइए आज हम आपको बेल्जियम के कुछ ऐसे स्ट्रीट स्नैक्स के बारे में बताते हैं, जो आपको जरूर पसंद आएंगे।
#1
फ्राइज
फ्राइज बेल्जियम का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। यह स्नैक आलू से बनाया जाता है, जिसे गर्म तेल में तलने के बाद इसे नमक, सिरका और अन्य मसालों के साथ परोसा जाता है।
इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर आप बेल्जियम घूमने जा रहे हैं तो आपको यह स्नैक जरूर खाना चाहिए।
यहां के लोग इसे 'फ्रिटजी' के नाम से बुलाते हैं और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है।
#2
भुना हुआ आलू
बेल्जियम में भुना हुआ आलू भी काफी पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए आलू को ओवन में पकाया जाता है और फिर इसे अलग-अलग चीजों, जैसे चीज, मक्खन, हरी मिर्च और प्याज के साथ परोसा जाता है।
इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और इसे खाने से पेट भी भर जाता है। बेल्जियम में यह स्नैक बहुत ही मशहूर है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं।
#3
वॉफल्स
वॉफल्स बेल्जियम की एक मीठी रेसिपी है, जो दुनियाभर में मशहूर है। इसे बनाने के लिए मैदा, चीनी, फल और दूध मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, जिसे वॉफल आयरन में पकाया जाता है।
वॉफल्स को गर्मा-गर्म परोसने से पहले उन पर मक्खन, चॉकलेट सॉस, फल, व्हिप क्रीम या आइसक्रीम डालकर सजाया जाता है। इनका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि आप इन्हें कभी भी भूल नहीं सकते।
इसे आइसक्रीम के साथ खा कर भी दिल खुश हो जाता है।
#4
स्माउटबोलन
स्माउटबोलन बेल्जियम का एक मीठा व्यंजन है, जिसे क्रुस्टिलॉन्स भी कहा जाता है। यह एक तला हुआ स्नैक है, जिसे बनाने के लिए मैदे के डो को गर्म तेल में तला जाता है।
इसके बाद इसके ऊपर पिसी हुई चीनी डालकर इसे खाया जाता है। इसका स्वाद लाजवाब होता है और यह अंदर से नरम और बाहर से कुरकुरा होता है।
आपको यह मीठा व्यंजन एक बार जरूर चखना चाहिए।