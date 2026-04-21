इटली के ये 5 स्वादिष्ट मीठे व्यंजन मुंह में ले आएंगे पानी, नहीं भूल पाएंगे स्वाद

इटली का खाना दुनियाभर में बहुत मशहूर है और इसका कारण यहां के मीठे पकवान भी हैं। इटली के मीठे पकवान न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनकी बनावट और सुगंध भी बहुत लुभावनी होती है। इन्हें बनाने में ताजे फलों, बादाम, शहद और दूध जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। आइए आज हम आपको इटली के 5 ऐसे मीठे पकवानों की रेसिपी बताते हैं, जिनका स्वाद कभी नहीं भूलने वाला है।

#1 तिरामिसु तिरामिसु एक बहुत ही लोकप्रिय इटालियन मिठाई है, जो कॉफी के स्वाद से भरपूर होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मस्करपोन चीज और चीनी को मिलाकर क्रीम तैयार की जाती है। फिर इसमें कॉफी और रम या मर्का डालकर इसे ठंडा किया जाता है। इसके बाद बिस्किट को कॉफी मिश्रण में डुबोकर क्रीम के बीच में रखे जाते हैं। अंत में पिसी हुई कोको छिड़ककर इसे परोसा जाता है।

#2 पैनाकोटा पैनाकोटा एक क्रीमी इटालियन मिठाई है, जिसे दूध, क्रीम और चीनी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध और क्रीम को गर्म किया जाता है, फिर इसमें जिलेटिन मिलाया जाता है। इसके बाद मिश्रण को ठंडा करके फ्रिज में जमने दिया जाता है। जब यह जम जाता है तो इसे ताजे फलों या बेरी सॉस के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है।

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#3 कैनोली कैनोली सिसिली की प्रतिष्ठित पेस्ट्री है, जो ट्यूब के आकार से बनी होती है। इसके अंदर मीठी और मलाईदार रिकोटा फिलिंग भरी जाती है। इन्हें पारंपरिक रूप से परोसने से ठीक पहले भरा जाता है, ताकि इनका कुरकुरापन बरकरार रहे। अक्सर इन्हें पिस्ता, कैंडी वाले फ्रूट या चॉकलेट चिप्स से सजाया जाता है। अब यह मिठाई कई अलग-अलग तरह के फ्लेवर में भी मिलने लगी है। इसकी लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है।

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#4 बम्बोलिनी बम्बोलिनी छोटे-छोटे गोलाकार मीठे व्यंजन होते हैं, जिन्हें तलकर बनाया जाता है। यह एक किस्म का डोनट ही है, लेकिन इसके बीच में छेद नहीं होता और इसके अंदर फिलिंग होती है। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले आटे को गूंथा जाता है, फिर गोल आकार देकर डीप फ्राई किया जाता है। अंत में इन पर पाउडर चीनी छिड़की जाती है। इनके अंदर आप किसी भी तरह की कस्टर्ड वाली फिलिंग कर सकते हैं।